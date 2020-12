Cómo lo recuerdan los diseñadores argentinos al modisto francés Pierre Cardin

Diseños futuristas y vanguardistas, así lo recuerdan los diseñadores argentinos a Pierre Cardin (Reuters)

“Es un día de gran tristeza para toda nuestra familia, Pierre Cardin ya no está. El gran diseñador de moda que fue, atravesó el siglo, dejando a Francia y al mundo un legado artístico único en el mundo, pero no sólo. Estamos orgullosos de su tenaz ambición y de la audacia que demostró a lo largo de su vida. Hombre moderno con múltiples talentos y una energía inagotable, se involucró muy pronto en los flujos de la globalización de bienes y el comercio”, escribió su familia en un comunicado anunciando que el famoso modisto francés dejó el maravilloso mundo de la moda este martes 29 de diciembre.

El estilista ha muerto en el hospital estadounidense de Neuilly, a las afueras de la capital francesa. Cardin, hombre de negocios que creó un emporio con su nombre, participó con André Courrèges y Paco Rabanne en la renovación de la alta costura francesa en el periodo de posguerra y encadenó a lo largo de su trayectoria las creaciones futuristas.

El modisto francés Pierre Cardin, quien ayudó a dar a conocer a grandes diseñadores como Jean Paul Gaultier, no ha parado desde sus comienzos a buscar a la próxima superestrella de la moda a lo largo de su trayectoria. Fue un gran estilista visionario y pionero del prêt-à-porter.

Los vestidos globo también fueron un ícono del diseñador Pierre Cardin (Photo by FRANCOIS GUILLOT / AFP)

Cardin aprendió por primera vez los trucos del oficio con un entonces desconocido Christian Dior antes de presentar su primera colección en 1953 y dijo que todavía privilegiaba la originalidad por encima de cualquier otra cosa. “Siempre he tratado de ser diferente, de ser yo mismo”.

El diseñador es considerado como uno de los padres fundadores de la moda futurista. Creaba sus looks directamente sobre sus modelos, trabajando con colores vivos y materiales nunca antes vistos como el vinilo o el plástico, siendo él un revolucionario de la moda a quién rechazaron en la cámara de la alta costura en un primer momento.

En diálogo con Infobae, sus colegas argentinos, también recuerdan al modisto francés como un gran diseñador que marcó un antes y un después en la moda mundial. Sobre todo por sus diseños tan característicos y distinguidos.

En pasarela un diseño asimétrico del diseñador francés Pierre Cardin (Photo by STR / AFP)

“Fue un verdadero ícono de los años sesenta y setenta, una gran fuente de inspiración. Súper innovador, muy futurista y arquitectónico con mucha mezcla de colores y pureza en sus líneas”, describe Benito Fernández recordando a Cardin.

“Para mi fue el diseñador que más fracturó la moda, se diferenció por la modernidad y lo futurista, hoy sigo viendo cosas de él y sigue vigente. Por ejemplo, cómo incorporó los volúmenes que se siguen usando en la moda”, agregó Benito.

El diseñador exhibió sus mejores vestidos en un museo donde llamó a toda su colección "Past-Present-Future" (Reuters)

“Tuvo un ADN impecable y siempre se mantuvo en la misma línea. Uno de los grandes diseñadores que tuvo esta industria”, sostuvo Fernandéz y recordó una anécdota personal: “Cuando estudié en París en los ochenta tuve la oportunidad de ver un par de desfiles de él y eran maravillosos, tuve la posibilidad de ver un verdadero creador”.

Por su parte, la diseñadora Maureene Dinar comenta: “Trabajo con muchos diseñadores uno de los cuales fue Dior, de quien adquirió mucha experiencia en su métiers. Posterior a estas experiencias empezó y adquirió fama haciendo colecciones para hombres puntualmente sastrería. Él fue uno de los diseñadores de su época que pudo generar unión de concepto en una colección sobre la pasarela , algo que generalmente es bastante difícil”.

El diseñador también se destacó por tener una impecable sastrería (Reuters)

“Lo respetaba como creativo cuando hizo todas sus colecciones espaciales, sin embargo por ahí no era el concepto que más me atrapaba, aunque tengo que reconocer que era un señor diseñador. Los hombros muy marcados con géneros diferentes, era su gran característica”, detalla Dinar.

La diseñadora Patricia Profumo en diálogo con Infobae dijo: “Hoy la moda lo llora, lo sufre pero también deja espacio a nuevos creadores y a nuevos inspiradores como lo fue él. Ha sido un honor para el mundo haber podido ver sus diseños y a esta empresa que ha dejado un gran legado de casi 100 años”.

Final del desfile del 2006 de Pierre Cardin de su colección de hombres y mujeres en el Ciragan Palace en Estambul (Reuters)

“Él y su empresa fueron invencibles por su trayectoria. El prêt-à-porter, las carteras, los pañuelos, fue un gran impulsor, adorado por todas las mujeres de diferentes generaciones y también por hombres”, agregó Profumo.

Por último, la diseñadora Paola Rossi, en diálogo con este medio dijo: “Lo que me gustó de Pierre Cardin, es que siempre fue vanguardista, algo que considero muy importante. Tanto en moda como en arquitectura me vi reflejada en él porque pienso siempre en en qué es lo que viene, y él en ese sentido fue impresionante. Hizo una moda super futurista en un momento donde no había muchos diseñadores que se animaban a ese tipo de moda”.

Volúmenes y géneros metalizados, una característica que se veían en los desfiles de Pierre Cardin (Reuters)

Y finalizó su recuerdo diciendo: “También me gustó su capacidad de visión a nivel comercial, fue un visionario en todo el crecimiento de su empresa. Fue uno de los que más vendió a nivel mundial desde París. Y por supuesto su versatilidad, no solamente dedicarse a la moda, sino también dedicarse al mercado inmobiliario y que no solo hay solo una pata en este mundo”.

SEGUÍ LEYENDO:

Murió el diseñador de moda Pierre Cardin

Diseños futurista, vestidos globo e impulsor del prêt-à-porter: Pierre Cardin en 15 fotos