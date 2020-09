Rebeldía sofisticada en la simpleza de lo natural: así es la colección de Lucía Chain

Designers Buenos Aires - Chain

En el marco de la semana de la moda del Designers Buenos Aires en su nueva edición en formato digital, Lucía Chain presentó “Reconstrucción de permanencia”. “Producida artesanalmente, sin generar residuos y libre de plásticos, la colección estuvo inspirada en la reconstrucción del sentido de hogar de un alma nómade durante el aislamiento, en mi observación de la diversidad y en la apreciación del paso del tiempo”, asegura la joven y destacada diseñadora en el mundo de la moda sustentable.

Luego de ser pre-presentado en Rusia, como ganador de Global Talents en el marco de MBFW Russia, su trabajo busca para reflejar un mensaje en pos de una belleza viva y libre de estereotipos. Se trata de un homenaje a las fotos de viaje de la diseñadora, reconstruyéndolas a partir de bordados realizados con hilos antiguos sobre materiales de origen vegetal. La paleta de colores suaves, está dada por la experimentación a partir de tintes extraídos de pieles de cebollas cultivadas por su padre, junto con clorofila, yerba y óxido. Las tiras que sujetan a las prendas, entrelazándose, simbolizan el arraigo al hogar, el deseo de llevarlo atado a nosotros, a la creación de un hogar por instinto. Por último, las siluetas amplias revalorizan la comodidad como seducción, los materiales nobles acariciando al cuerpo y el aire entre las prendas y la piel.

CHAIN es sinónimo de salvaje, crudo, vegetal, biodegradable y una rebeldía sofisticada dada en la simpleza de lo natural

“Debido a mi trabajo, me encuentro viajando constantemente. Gracias a lo cual conocí diferentes y nuevos lugares, impensados, no planeados pero soñados. Para mí es un estilo de vida estar en constante movimiento, ser un poco nómade, perderme, caminar sin mapas, visitar todos los museos, descubrir nuevos sabores, devolver miradas y sonrisas a los demás, sentir nuevos sonidos, nuevos perfumes, aprender del sonido de nuevas palabras y sentir empatía por otras realidades”, dice Chain.

Y continúa: “Viajar me permite conocer nuevas culturas, idiomas, lenguajes, nuevas personas con diferentes maneras de pensar y con nuevos conocimientos, pero también me obliga a despedirme constantemente de quienes amo, estar lejos, no tener un lugar fijo, encontrar nuevas maneras de estar presente. Lo que me lleva a preguntarme: ¿qué es hogar? Quizás mi hogar sea el movimiento”.

“El manifiesto detrás de la marca surge por mis ganas de llevar adelante un proyecto que sea lo más genuino y honesto posible. Está atravesado por mi legado familiar, por los valores con los que me criaron y la inspiración que me generan mi familia y amigos. Mi papá es floricultor y horticultor, mi mamá profesora de Biología y mi abuela modista. Mi crianza estuvo vinculada a los valores de trabajo artesanal, al valor de la tierra y a la idea del ser finito y universo infinito. Es por esto que CHAIN tiene que ver con valores relacionados con la tierra, lo natural y lo artesanal, el valor del tiempo y la producción local”, aseguró en una entrevista con este medio la artista.

