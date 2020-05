“Me despido de Juana, con un nos vemos pronto amore ... ahora voy a ser yo el ansioso por ver los looks con que van a vestir a mi musa y gran amiga, me voy con la felicidad de haberlo dado todo”, expresó Saiach, en referencia a su paso por los almuerzos más famosos de la televisión. También agradeció muy especialmente a la prensa , a sus clientas, afectos y a todo su equipo por apoyarlo desde el primer día durante el desafío personal que implicó que la nieta de Mirtha Legrand luzca cada fin de semana más espléndida. “A Chiquita todo mi cariño y admiración, creadora de este espacio de elegancia que su nieta lleva adelante con tanta categoría”, finalizó el diseñador.