Aún estoy con jet lag, porque llegué hace 6 días de Miami y la verdad es que nos acostamos tarde mirando películas. Por la mañana me despierto como siempre: a las 8 y trato de dormir un poco más, porque no quiero seguir escuchando novedades feas y me vuelvo a dormir hasta las 9.30 o 10. Eso para mí es impensado, porque nunca me levanto tan tarde pero es una época muy especial. Pero me sigo maquillando, me pinto las uñas, me pongo mis cremas, me cambio todos los días, me pongo lindos conjuntos para estar cómoda en casa... ¡no te voy a decir que en esta situación me pongo lindos vestidos! (risas)