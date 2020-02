Sobre cómo vivió su vuelta explicó: “Vera tenía cinco meses y medio cuando Agustín me llamó y me dijo que quería convocarme. Le dije que quería pensarlo y analizarlo en familia, y así lo hice. Era un año que no quedaba nada, no pensaba viajar, y de un día para el otro volví. Empecé a entrenar todos los días como una más, a la par del grupo, como todas. Al principio me costaba, era raro, todavía estaba amamantando y Vera tuvo que empezar a tomar menos. Las dos nos tuvimos que acomodar a todo este proceso. No dormía toda la noche de corrido y llegué a pensar que no iba a poder. Dije ‘no sé si puedo aguantar el ritmo de entrenamiento’”.