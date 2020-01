El vestuario real del Príncipe Harry consiste a menudo en la misma chaqueta J-Crew con la que ha sido visto una y otra vez (no menos de 24 veces desde que conoció a Meghan), a veces corbata negra, un traje y tal vez incluso un sombrero. Sin embargo, al igual que Markle, Harry ahora no asistirá a estos eventos y, por lo tanto, no tiene ninguna razón para mantenerse al día con los estrictos códigos de vestimenta real.