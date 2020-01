La madera plástica se usa principalmente para exteriores, por su alta durabilidad y fortaleza ante dificultades climáticas. De hecho, es resistente a la corrosión, al agua, al frío, al calor y al contacto con cualquier tipo de suelo. No requiere ninguna clase de mantenimiento, no necesita barniz ni protector alguno, ya que no se reseca ni se pudre.