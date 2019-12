“Algunas personas pueden salir adelante y otras no. Mi marido no pudo y se murió. Lo amaba tanto a Santiago que la tristeza lo invadió. De hecho, tiempo después de que se murió a él le agarró un cáncer de pulmón. Y está bien, no estoy enojada. La verdad es que no tengo idea de qué depende el salir adelante pero yo tengo 5 hijos y tenía que salir adelante como sea”, explicó.