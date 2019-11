La médica especialista en estética Julia de la Torre subrayó que “el paciente ideal para este tratamiento es aquel que tiene adiposidad localizada, ese rollito que no se va y no lo puede eliminar con gimnasia, ni dieta”. “Es importante destacar que este no es un tratamiento de reducción de peso, por eso no se recomienda a personas con sobrepeso: la indicación es primero bajar de peso y luego tratar la adiposidad localizada que pudiera quedar”, enfatizó.