Liliana Romero, directora de Changomas y directora de operaciones en Walmart Argentina, es responsable de la operatoria de 60 tiendas distribuidas a lo largo de 22 provincias. “El mundo del supermercadismo en sus raíces es hiper-masculino, mucho más masculino en la operación. Pero el 80% de nuestros clientes son mujeres todavía y la visión femenina al momento de la toma de decisiones también pesa mucho. Cuando me lo propusieron me animé. Y en eso creo que nos diferenciamos de los hombres. El hombre, independientemente de sentirse preparado o no, o de tener las capacidades o no para cubrir una posición, se postula y va. A nosotras nos falta eso. Tenemos que animarnos”.