– Todo. Me gusta mucho donde busco una fuente de inspiración porque así me enseñaron, a la antigua. Pero eso es cuando me encuentro a mí misma, me meto en un tubo, en un agujero, donde estoy yo sola con mi arte, mis pensamientos, mis sensaciones, mis emociones, los colores, todo lo que me impacta de esa temática y me inundo en las ideas pero tengo que estar tranquila. También los viajes, donde no hay nada de lo cotidiano. Pongo nombre y empiezo a buscar cosas. Y todo sale rápidamente. La colección pueden tener entre 50, 60 o 100 prendas o pasadas y eso es lo más fácil para mí. Las texturas siempre me inspiran, la elegancia es la prestancia de la mujer, como se ve por dentro. Mi estilo es ver a la mujer espigada, yo priorizo siempre la elegancia antes que la belleza. Y es así. Creo que mi ojo se inspira desde ese lado.