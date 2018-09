– Es una lucha que por momentos uno le pone mucha energía, como me imagino pasará en todos los ámbitos, y por momentos te dan ganas de largar todo. Por ejemplo, mi padre nunca tuvo una muestra en el Museo de Bellas Artes. Mi padre escribió en el Herald, era crítico de arte, decía lo que sentía, lo escribía y lo publicaba, siempre fue un tipo provocador y confortativo, entonces que no me hagan una propuesta para hacer una mega muestra de Kemble, ¿en qué país se explica? Un artista que hizo toda su trayectoria en la Argentina, no se entiende que no venga la institución a ofrecerte eso, no, hay que pedir, tocar la puerta, explicar, vender la idea digamos. Bueno todo ese trabajo es el que vengo haciendo, y a veces es frustrante. En más de una oportunidad pensé en agarrar toda la obra del país y llevármela.