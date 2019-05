"Cuando la gente se queda sin argumentos insulta. Y voy a empezar diciendo algo: no soy ninguna puritana, disfruto del sexo libremente, me encanta el sexo, no tengo problema con el sexo y no tengo ningún límite en el sexo. Ahora si no estoy buscando un hijo, tomo los recaudos necesarios para no quedar embarazada. Porque en el momento que quedo embarazada, no decido sobre mi cuerpo, decidía antes sobre mi cuerpo, ahora estoy decidiendo sobre la vida de otra persona". De esta manera, la ex de Fabián Poroto Cubero fue contundente al responderle a Yanina Latorre.