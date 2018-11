"Me considero buena persona y me llevo bien con todo el mundo. Es

raro que me lleve mal con alguien. Aunque no soy de tener muchos

amigos, mis amigos son los de siempre", comenzó diciendo la

participante del Bailando 2018 para tratar de demostrar que no era

conflictiva a pesar de su peleas en el certamen. Pero, enseguida, contó

que no seguía a sus compañeros de colegio en Facebook. "Los bloquee a

todos apenas terminé", aseguró entre risas.