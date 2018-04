La ex participante del Bailando se sinceró al reconocer que "la semana pasada Matías (Defederico) me pidió el divorcio", luego de que en enero la relación llegara a su punto final. "Lo bloquee absolutamente de todos lados porque me hace mal a mí. Hoy no tengo diálogo con la familia de Matías tampoco", contó en una entrevista intima este miércoles por la tarde con Infama.