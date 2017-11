"Estoy con una mujer maravillosa, compañera, generosa, linda, que llena mi casa de risa, de alegría, que ama a mis hijos", dijo Vicuña en una entrevista con Diana Bolocco en el Canal 13 de Chile. "No es fácil estar conmigo, porque soy una persona que —y ella lo sabe — no hay un día que no recuerde a mi hija… es complicado decirlo", agregó el intérprete con respecto a la dolorosa pérdida de su hija Blanca.