La foto descuidada de Germán Martitegui que reveló quién ganó el repechaje de Masterchef

Este lunes por la noche comenzó la ronda de repechaje en la segunda temporada de Masterchef Celebrity (Telefe), de la cual participaron Mariano Dalla Libera, CAE, Juanse, Flavia Palmiero, Sol Pérez, Fernando Carlos, Daniel Araóz y Hernán Loco Montenegro.

Pese a que la producción del programa se esfuerza por mantener el hermetismo sobre los avances del reality y tratar de que no se filtre ningún detalle, un error involuntario de Germán Martitegui puso en jaque la sorpresa de los televidentes en relación a este repechaje y también a la aparición futura de una invitada.

Es que el jurado, uno de los preferidos de los televidentes y fanáticos del programa, compartió en sus historias de Instagram una selfie sacada en el set de Masterchef: primerísimo primer plano con un “Hola” como mensaje. Hasta ahí normal. El problema es que en el fondo se veía a cuatro participantes reunidos en una de las estaciones y charlando con una de las invitadas del programa que aparecerá en las próximas semanas. Y si el lector no quiere enterarse de quién se trata, aquí debería dejar de leer.

“Hola” escribió Germán Martitegui en el mensaje de la foto que reveló quién ganará el repechaje de Masterchef Celebrity

En la imagen en cuestión se ven a Gastón Dalmau, Candela Vetrano y... ¡Sol Pérez! Lo que revela que la ex Chica del Clima será la participante eliminada que volverá a sumarse al certamen a partir de la próxima semana.

Además, en la imagen se que ve aparecen también Gastón Dalmau, Cande Vetrano y, como invitada especial, Lali Espósito. La cantante tendrá el desafío de probar algunos de los platos preparados por los participantes y ser jurado invitada.

El posteo de Martitegui produjo tanto revuelo que se apuró a borrar la foto de sus redes sociales. Sin embargo, fue demasiado tarde: alguien le hizo captura y la toma se viralizó por todos lados, para el descontento de la producción del reality de cocina, el programa más visto de la televisión argentina en la actualidad.

La foto de la discordia: Germán Martitegui en primer plano y, de fondo, Sol Pérez, Gastón Dalmau y Candela Vetrano. De espaldas, Lali Espósito, próxima jurado invitada (Foto: Instagram @germanmartitegui)

Martitegui se muestra muy activo en las redes sociales. Y pese a su fama de duro e implacable a la hora de evaluar los platos de los participantes de Masterchef Celebrity 2, cuando llega a su hogar y se encuentra con sus hijos Lorenzo y Lautaro, de 23 y 18 meses respectivamente, se derrite como un hielo al sol. Y, aunque es bastante reacio a abrir las puertas de su intimidad, no puede controlar el orgullo que siente por los chicos y lo demuestra a diario en sus redes sociales.

La semana pasada, el chef subió a su cuenta de Instagram dos fotos: una suya de cuando tenía dos años de edad y otra de su hijo mayor en la misma pose. ¡Y el parecido dejó a todos con la boca abierta! “Germán-Lorenzo. Increíblemente iguales, pero él mucho más simpático por suerte”, escribió Martitegui junto al posteo, dejando en claro que el pequeño no heredó su supuesto mal humor.

El posteo con la foto de Germán Martitegui de chico y su hijo Lorenzo (Foto: Instagram @germanmartitegui)

La publicación, rápidamente, se llenó de likes y comentarios. Muchos señalaron que Lautaro también era muy parecido a su padre, sólo que con rulos. Y otros se asombraron al señalar que, en algún momento, el chef también “tuvo pelo”. Pero las palabras preponderantes fueron “idénticos”, “clon” e “iguales”.

El chef tuvo a sus hijos con seis meses de diferencia por el método de subrogación de vientre. Y, cuando comenzó con el programa que conduce Santiago del Moro por Telefe, en septiembre de 2020, sufrió por no poder pasar tanto tiempo con ellos como estaba acostumbrado. “Los despierto y los acuesto yo todos los días. Si me pierdo algo de eso me pongo muy mal”, había confesado en una entrevista con Teleshow.

