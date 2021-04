El Puma Goity expresó su enojo por la suspensión de las clases presenciales: “La política del miedo es lo peor que puede haber”

El Puma Goity se quejó del cierre de las escuelas (“Por si las moscas / La Once Diez/Radio de la Ciudad)

Alberto Fernández anunció nuevas restricciones debido al avance de los contagios por coronavirus. A partir de este viernes rige el toque de queda entre las 20 y las 6 de la mañana, se cierran centros comerciales, shoppings y se suspenden actividades sociales en lugares cerrados. Además, no habrá clases presenciales durante al menos 15 días en el AMBA, entre el 19 y el 30 de abril. “Desde que volvieron las clases, la curva de contagios ascendió precipitadamente”, aseguró el Presidente en una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, le comunicó al Presidente que no está de acuerdo con esta medida en una reunión que mantuvieron este viernes en Olivos. Además, presentó un recurso de institucionalidad: “Estamos esperando que la Corte Suprema lo trate lo antes posible. Hicimos lo que nos comprometimos. Cumplimos con nuestro compromiso de hacer todo lo posible para que el lunes tengamos clases”.

En este contexto, hubo protestas contra la suspensión de las clases presenciales de muchos ciudadanos, especialmente de quienes tienen hijos en edad escolar. También reconocidas celebridades utilizaron sus redes sociales para quejarse por esta medida, como Pampita, Amalia Granata y Paula Chaves. El Puma Goity también expresó su malestar por esta medida: “Estoy mal porque mis hijos no pueden ir a la escuela, más allá de lo teatral. Es un tema terrible. Me dolió más, no me pareció. Me pone recontra mal”.

En diálogo con el ciclo radial Por si las moscas de La Once Diez/Radio de la Ciudad, el actor se quejó por el accionar del Gobierno: “Trato de entenderlo... Los argumentos que he escuchado son impresentables. Ojalá que sean nada más que 15 días para que los chicos vuelvan. Es fundamental. Estos creen que los chicos están en la casa y tienen mozos que los atienden. No entiendo. No sé en qué mundo viven, en este seguro que no”.

Puma Goity y Jorge Suárez protagonizan la comedia teatral "Lo escucho"

“Estoy muy enojado. No quiero decir barbaridades, quiero mantener el respeto dentro de lo que puedo... Me parece que la política del miedo es lo peor que puede haber, no lo podemos permitir. Están tratando de instalar eso. En vez de trabajar seriamente y ver cómo podemos hacer, dicen que van a cerrar todo. Además ellos dicen: ‘Nos vamos a morir todos, ojo que no hay camas...’. Me tienen harto. Este país se saca adelante laburando, hace 10 meses estuvimos encerrados”, afirmó en una entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Además, el humorista afirmó que en “las escuelas estaban trabajando brillantemente con los protocolos”, así como en el caso de la actividad teatral, que también fue suspendida por 15 días. “Creo que la comunidad teatral no llega al %1 de los contagios, porque los protocolos en la actividad son muy estrictos”, manifestó el actor de Lo escucho, una obra que protagoniza junto a Jorge Suárez en el teatro Metropolitan.

“Cada vez que vamos al teatro, es un día a día con el covid, entonces no sabemos lo que va a pasar. Por eso cada función la actuamos como la última, y a la vez cada función es como la primera, porque además vibramos cada día como si fuéramos a debutar”, manifestó Goity. Y reconoció que prefiere el teatro presencial al streaming, una modalidad que se impuso durante la pandemia: “Si tengo que sacar algo positivo del streaming es que suma público que quizás no tiene el hábito del teatro”.

