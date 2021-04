Una de las máximas de Moria Casán inspiró a un grupo de música electrónica español

Alaska de Fangoria y Moria Casán

“Lo mío es el momentismo absoluto”, dijo en más de una oportunidad Moria Casán, haciendo referencia a que ella sabe estar en el momento correcto y que piensa en el presente, sin caer en el pasado. Sus palabras inspiraron a la agrupación de música electrónica Fangoria, que le puso letra y música al título de la canción que sin querer creó la One.

“Si tú planeabas, puedes olvidar el plan. Te digo ya que no, que no saldrá. Aquí y ahora, como norma universal, mi nueva religión, la impermanencia. Momentismo absoluto, vivo minuto a minuto, al futuro lo he dejado atrás. El ayer me atormentaba, el mañana me asustaba, solo creo en el momento actual. Todo lo demás se queda en pura fantasía. Carpe diem es la única verdad. Tenemos que seguir burlando al porvenir. Lo que será, será”, reza la canción.

"Momentismo absoluto", de Fangoria

Desde sus redes sociales, tras el estreno de la canción, la actriz le agradeció a Alaska y Nacho Canut, los creadores del grupo que se originó en 1989. “Qué orgullo, gracias Fangoria al homenaje a uno de mis dixits y a la mirada que tengo sobre el ahora. Alaska no puede más de diosa, quinta dimensión. Y amo profundamente a mi madre patria, que viva España y Argentina. Mi adorado país elegido por siempre y honrada de vivir en él”, escribió la mamá de Sofía Gala.

El grupo le agradeció su posteo: “Gracias, sos una diosa. Ojalá pronto podamos regresar a la Argentina. Saludos”, escribieron en Instagram y de inmediato los comentaristas pidieron un show en Buenos Aires con Moria como invitada.

Fue la misma protagonista de Brujas, con Thelma Biral, Nora Cárpena, María Leal y Sandra Mihanovich quien se encargó de compartir el clip en sus redes sociales. “Qué buen momento para saludarlos hasta el 1 de Mayo viviendo este momento absoluto. Me impresiona mi fama y mis dixits que ya lleguen. Honrada de que se hayan inspirado en mi frase”, escribió en Instagram en referencia a que en quince días podrá regresar al teatro. Sus posteos obtuvieron en muy poco tiempo miles de Me gusta y fueron reproducidos otro tanto de veces.

El tema pertenece al próximo disco de Fangoria, Existencialismo Pop que se lanzará en junio. Sobre la inspiración, explicaron a un medio español: “Al acabar el confinamiento de semanas, hace un año ya, nos replanteamos todos nuestros planes profesionales y llegamos a la conclusión que la mejor estrategia era no planear nada, por lo menos no a largo plazo”. Luego agregaron: “La estrella multimediática Moria Casán nos dio la solución con unas declaraciones en las que ella decía que ahora vivía en el “momentismo absoluto””.

“Como grupo orgullosamente pop que somos estamos acostumbrados a la inmediatez y caducidad de la canción pop de 3 minutos que a los 3 meses está olvidada y superada (o no). Pero como también tenemos nuestro lado de las “barrocas absurdas” no nos podíamos conformar con una sola canción...sería un EP con 3. Y como tenemos un pasado un poquito gótico y atormentado pues decidimos que la E sería para Existencialismo y la P evidentemente para Pop”, expicaron.

