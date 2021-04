Minutos antes de ser eliminado de Corte y Confección, Pachu Peña se puso serio: “Sin educación no vamos a ningún lado”

Pachu Peña habló de la importancia de la educación (Video: Corte y Confección Famosos, El Trece)

“Me tocó hacer una escuela primaria. Acá están los Oyarbiditos. Son cuatrillizos: Benito, Veroniquita, Fabiancito y Matildita”, aseguró Pachu Peña con humor al explicar el último desafió que le tocó atravesar en Corte y Confección Famosos. Ante las carcajadas de sus compañeros y del cuarteto de jueces –Benito Fernández, Verónica de la Canal, Fabián Zitta y Matilda Blanco (jefa del taller)–, el humorista describió su vidriera. Y agregó: “Alumnos ejemplares, que nunca faltaron a una clase, ni a un zoom. Porque la educación es la base de todo. Sin educación, no vamos a ningún lado”. Ahora sí, con tono serio y ante el aplauso de los presentes.

Fue durante una nueva gala de eliminación, en la tarde del viernes. Instancia que, una vez más, dejó fuera del certamen de costura a Pachu Peña, el único participante que ya había sido eliminado y había vuelto a entrar al famoso taller de Canal Trece. Todo después de enfrentarse en el desafío de la vidriera escolar contra Miriam Lanzoni.

Pachu Peña y Miriam Lanzoni (Foto: Corte y Confección Famosos, El Trece)

“Estoy muy emocionada, pero a la vez me da mucha tristeza que se vaya Pachu, porque lo amo. La verdad es que me quería quedar. Y lo que pasó ayer... Voy a aprovechar la oportunidad para pedir disculpas, porque no es algo que a mí me gusta hacer”, dijo Miriam, en relación a la tensa situación y el abandono del taller que se había dado en el programa del día anterior con el jurado que componen por Benito Fernández, Fabián Zitta y Verónica de la Canal.

”Fue un exabrupto. Y a los tres les quiero decir que si la palabra ‘celos’ les molestó y pareció una falta de respeto, lejos de mí está hacer una cosa así. Fue simplemente una opinión jugando: yo jamás les faltaría el respeto. Y creo que si ven toda la otra parte del tape, me referí con mucho amor y respeto, porque yo aprendo muchísimo de ustedes, pero también aprendo mucho de los coaches. Tal vez quise decir eso. Por eso me dolió tanto la palabra ‘maleducada’, porque cuando uno dice eso, habla de los papás de uno. Y a mí, mis viejos, si hay algo que me dieron, es educación. Entonces, solamente por eso”, dijo al mismo tiempo en que se le quebraba la voz.

”Estoy muy feliz de quedarme, estoy aprendiendo acá sobre todas las cosas. Para mí es un lugar nuevo, hermoso, estoy aprendiendo cosas fabulosas. Muy lejos estoy de ser una diseñadora, pero es fabuloso el mundo de ustedes y no me quiero ir, porque no me lo quiero perder”, agregó Lanzoni sobre su continuidad en el reality.

Miriam Lanzoni se disculpó tras abandonar el certamen (Foto: Corte y Confección Famosos, El Trece)

Mientras que para despedir a Pachu, Andrea Politti, la conductora del programa, aseguró: ”Él sabe que tiene mucha creatividad, empuje, humor... Sos el más lúdico de todos los participantes que han pasado por Corte y Confección, el más creativo, el más chistoso”. Y contento por su paso por el ciclo que produce La Flia, de Marcelo Tinelli, Pachu aceptó los elogios y contestó: ”Gracias a todos, de corazón. Al jurado que, con sus devoluciones, aprendí mucho. Esto me abrió muchas puertas, no solo la puerta de salida del taller, sino otras cosas. Esto para mí es inolvidable, en serio”.

Mientras Fernanda Callejón, Mario Guerci, Anibal Pachano, Ximena Capristo y Miriam Lanzoni siguen en carrera, vale recordar que pesar de la eliminación, Pachu Peña no dejará la pantalla de El Trece. Ahora se prepara para volver a escena en las próximas semanas como parte del equipo de La Academia, el nuevo reality que Marcelo Tinelli tiene casi listo.

