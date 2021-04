Matthew Perry filtró una primera imagen del reencuentro de Friends y luego la borró: “No digan que estoy volviendo con mis amigos”

El último capítulo de Friends se emitió en 2004. En 2021 vuelve con un especial

Chandler, Rachel, Mónica, Phoebe, Joey y Ross están de vuelta. Hace unos meses se anunció que el rodaje del especial de Friends, postergado por la pandemia, se realizaría en Los Ángeles. Ahora se confirmó que ya está listo, que se llama The Reunion y que será emitido este año por HBO Max. Para acelerar la ansiedad de los fans, la cuenta oficial de la serie en Instagram publicó una marquesina que lo anuncia.

El último sábado, el actor Matthew Perry -quien personifica a Chandler- publicó en su Instagram una foto que eliminó a los pocos minutos. En la misma, se lo veía en una sala de maquillaje y con un mensaje que no dejaba lugar a dudas: “Segundos antes de comerme una brocha de maquillaje. No digan que estoy volviendo con mis Friends”, escribió en el epígrafe de la imagen que publicó en su feed y luego borró.

El posteo de Instagram que publicó Matthew Perry y borró minutos después (Foto: Instagram @mattyperry4)

A 17 años del final de la serie, los actores Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc volvieron a juntarse en un episodio especial no ficticio, en el set original de la serie, el escenario 24 del estudio Warner Bros, en Burbank, California. Fue dirigido por Ben Winston sin guion alguno, será en formato “programa” y dejará unas buenas ganancias para su protagonistas: The Wall Street Journal informó que cada artista cobrará una suma que oscila entre los 2,25 y los 2,5 millones de dólares.

Según informó TMZ, una parte de la audiencia en vivo participó en The Reunion, pero la mayoría fueron “extras del sindicato de actores, con pruebas covid-19 hechas y contratados para el evento”. Otra de las medidas tomadas por la pandemia fue la decisión de montar el set, en gran parte, al aire libre, para respetar los protocolos necesarios para evitar la propagación de coronavirus. También se supo que se incluyó la icónica fuente de agua en la que el elenco aparecía al principio de cada capítulo de la serie, con la icónica canción de The Rembrandts, “I’ll Be There For You”.

El posteo en la cuenta de Instagram oficial de Friends

En tanto, Jennifer Aniston dio algunas pistas del especial en distintas entrevistas realizadas en 2020. “No seré Rachel, aunque en cierto modo lo soy. Todos somos una especie de pequeños fragmentos de esos personajes. En realidad, no. Pero sí”, le dijo a Variety. Y más adelante, declaró: “Va a ser genial. ¿Sabes qué? Esto también nos ha dado más tiempo para hacerlo aún más emocionante y divertido de lo que hubiera sido. Así que elijo verlo como el vaso medio lleno que se pospuso. Mira, no vamos a ninguna parte. Nunca te librarás de Friends, lo siento”, dijo en la publicación Deadline.

La intención es generar un clima distendido en el que los actores recuerden cómo era hacer Friends sin un guion establecido. Si bien estaba programado para mitad de marzo, por la crisis sanitaria pasó a mayo y posteriormente a agosto. Finalmente se grabará en los próximos días aunque no está confirmado cuándo saldrá al aire.

Aunque la comedia emitió su final hace más de 15 años, fue uno de los programas más vistos de Netflix. De acuerdo a la revista Variety, las ventas de versiones físicas y digitales de Friends en los Estados Unidos se han “triplicado” desde que se supo que se iría de Netflix.

Se calcula que durante los diez años de emisión generó USD 4.000 millones y desde su capitulo final -que fue visto por más de 52 millones personas- cerca de USD 1.000 millones.

