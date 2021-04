El Bicho Gómez, tras su eliminación de Corte y Confección: “Si logramos sacarle una sonrisa al que está mirando, el trabajo ya está pago”

Bicho Gómez quedó eliminado de Corte y Confección (Video: "Corte y Confección", El Trece)

Todos los viernes, en Corte y Confección Famosos (El Trece), se va un participante. En la gala de eliminación de esta semana se fue el Bicho Gómez, perdiendo en el último duelo con Pachu Peña, su colega humorista. “Estoy un poco triste porque tengo que competir con un amigo, un colega con el que me divierto, la paso bien, lo admiro. Entonces es difícil”, dijo el Bicho para anticipar la contienda. “Yo me divierto con el Bicho todos los días y también me resulta raro competir con él, pero nos vamos a divertir”, aseguró Peña.

El desafío consistía en armar una vidriera cada uno: para el Bicho, una de invierno; para Pachu, una de verano. “Tiene que tener historia, tiene que ser atractiva y tienen 15 minutos”, les anunció Andrea Politti, la conductora del ciclo. “El Bicho está siempre en este desafío de eliminación”, dijo Politti. Para encontrarle una razón a este hecho recurrente, el diseñador Benito Fernandez, quien integra el jurado junto a Fabián Zitta y Verónica de la Canal, aseguró: “A veces se desconecta y creo que no confía en lo que él puede transmitir. Me parece que se queda atrapado con que no llega con la costura, con interpretar la moda, y los mejores trabajos que presentó fueron por su cabeza. Tenés que relajarte, es tu cabeza lo que queremos sacar. No te trabes en eso, que no podés con la costura, con el molde, con el armado. porque lo que brilla tuyo son las ideas”, le aconsejó al Bicho antes del desafío.

Una vez que pasaron los 15 minutos del desafío, llegó el momento del veredicto. “¡Qué momento! No sabés lo que nos costó. Cada vez nos cuesta más definir quién se va. Lógicamente no fue unánime, nos costó mucho”, dijo de la Canal. “¿En serio? ¿Quién está en contra siempre?”, quiso saber Andrea. “Pensá... ¿Quién será?”, le dijo Benito Fernández, con picardía.

El Bicho Gómez y su pareja, Vero Pecollo (Foto: Verónica Guerman)

Acto seguido, la conductora tomó el sobre y anunció quién ganó el duelo y quién sería el eliminado: “Se queda entonces en el taller… ¡Pachu!”. “Los voy a extrañar a todos. La verdad, la pasé muy bien, me divertí, aprendí, que era lo principal, venir a pasarla bien. Aprendí muchísimo. Gracias a los compañeros geniales, porque la verdad, cuando uno viene a trabajar, no conoce a la mayoría, pero cuando se trabaja con mucho respeto, es genial. Porque podemos hacer lo que queremos, jugar, divertirnos, y si logramos sacarle una sonrisa al que está mirando, el trabajo ya está pago”, se adelantó el Bicho en su despedida.

“Esperá. Primero me va a decir el jurado por qué eligió la vidriera, por qué lo eligen para que se quede en el taller, y qué le van a exigir a Pachu”, pidió Andrea. Y llegaron los argumentos: “La verdad es que lo elegimos porque tiene mucho ingenio, está prolija, se lee, hay una lectura de la vidriera, es difícil hacerla, y fue muy creativa e ingeniosa. Y creo que esta creatividad que pusiste en la vidriera la podés implementar en los desafíos; tenés un lugar lúdico que podés encarar y tomarte los desafíos desde ese lugar, y tenés un lugar ganado en el taller. Así que vamos a exigirte desde ese lado”, le dijo Verónica a Pachu.

“Querido Bicho, desde que te conocí acá, en el taller, todos los días te divertiste, lo diste todo, te comprometiste, charlaste, sos una presencia luminosa, sos un gran artista, bailás como los dioses, y la verdad que te vimos crecer. Vos estabas muy negado al principio y realizaste diseños maravillosos, así que este aplauso es para vos”, cerró Andrea al despedir al comediante del certamen.

