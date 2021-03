Luisana Lopilato y su rutina de entrenamiento de boxeo: “Rocky Balboa, un poroto”

Luisana Lopilato imitó un entrenamiento de Rocky (Video: Instagram @luisanalopilato)

Son muchas las celebridades que suelen compartir su progreso en los entrenamientos que realizan para inspirar a sus seguidores. Algunos dan detalles precisos de sus rutinas para quienes le preguntan y otros simplemente se ríen de su manera de hacer deporte. En el caso de Luisana Lopilato convergen ambas facetas.

Este miércoles, en su Instagram, compartió escenas de su rutina de entrenamiento, propio de un boxeador o boxeadora. Lo hizo desde la ciudad canadiense de Vancouver, donde vive junto a su marido Michael Bublé y sus tres hijos. Después de arengarse con un grito, dando una palmada y cerrando los puños, Luisana se tira al piso y comienza a sonar la inconfundible canción temática de Rocky. Entonces, la pantalla se divide y, mientras arriba se ve al personaje creado por Sylvester Stallone transpirando la camiseta, abajo está Luisana imitando sus movimientos.

Unas flexiones de brazos, saltos en la soga, pegando con izquierda y con derecha, arrastrando peso a medida que corre... todo fundido y comparado con las imágenes de Rocky, preparándose para recuperar su corona. “Rocky Balboa un poroto”, escribió Luisana, quien no peleará por ningún cinturón, pero sí busca motivar a sus seguidores. “¿Quieren que les comparta mi rutina de ejercicio?”, preguntó en el final del video y, un rato más tarde, subió más detalles de su entrenamiento en el feed.

Un día antes, compartió unas divertidas escenas en una montaña nevada de Vancouver. También fue en su Instagram y se valió tanto de una serie de stories como de las posibilidades que le da su feed. La particularidad es que estaba acompañada por su hermano, el actor Darío Lopilato, y una amiga de ambos llamada Aurora Philips.

Luisana Lopilato se divierte en la nieve con su hermano, Darío Lopilato (Video: Instagram @luisanalopilato)

“Tirando pose siempre”, escribió Luisana como introducción para las stories que se verían a continuación: allí se la ve junto a un cartel que advierte que hay un riesgo moderado en la posibilidad de que se de una avalancha de nieve, mientras suena la luminosa canción Here Comes The Sun, de The Beatles. Luego posteó una foto de esa secuencia para dar más datos: “Claramente leí el cartel después de sacarme la foto”, bromeó.

En la story siguiente se la ve corriendo cuesta abajo y cayendo sobre la nieve, motivando las carcajadas tanto de Darío como de Aurora, quien captó el momento. “Yo por las dudas salí corriendo... y pasaron cosas”, escribió Luisana encima del video.

Luisana Lopilato se divirtió en la nieve de Vancouver junto a su hermano Darío Lopilato

Después, cambió a los Beatles por la cumbia, lo que motivó a una coreografía dudosa y un canto algo desaforado. De un celular se escucha el rumor de uno de los hits del verano argentino, Si me tomo una cerveza (de Migrantes) y Luisana abre los brazos como para bailarla y cantarla a grito pelado. Ante la intro del tema, Luisana sale arando con su canto, pero Darío la frena: “Esperá, empieza lento, esperá, aguantá”. Luisana comienza a dar vueltas como un trompo... hasta que se tropieza y cae. Más carcajadas del otro lado de la cámara.

Luego, se ve una evolución tanto en su baile y canto. Darío le marca los pasos y el momento correcto de gritar el estribillo: “Y dice...”, la anima él. “Y si me tomo una cerveza...”, canta Luisana. “Vuelta, vuelta, vuelta”, le indica Darío. Y ella escribió: “¡Dari no para de marcarme los pasos! ¡¡Casi que me sé la letra, vamos!!”

“Me salió cantito de cancha”, escribió en la última story de la secuencia, mientras se la ve y escucha cantando ya en un grito demasiado grave: “Puede ser que tú y yo somos el uno para el otroooo”. Para resaltar la intención de su canto, le agregó un “Aguante River”, con un escudo del club millonario.

