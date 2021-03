Najwa Nimri, la actriz de Vis a Vis agredió a los camarógrafos y después se disculpó

Nawja Nimri pierde los nervios con los periodistas tras los Goya

La reacción de la actriz Najwa Nimri sorprendió a muchos y pronto se volvió viral en redes sociales. La filmaron al empujar a un camarógrafo en la puerta de la estación de Atocha, en Madrid, tras ser consultada por la gala de los premios Goya. Con barbijo, la cara desencajada y valija en mano, la intérprete de Zulema en la serie española Vis a Vis protagonizó un escándalo del que luego se arrepintió.

La artista Najwa Nimri en Malaga, España (Foto: REUTERS/Jon Nazca)

Todo empezó cuando periodistas con sus camarógrafos la esperaban en la puerta de la estación de tren para preguntarle simplemente cómo había vivido premiación más importante del cine español, que se celebró el último sábado en Málaga. Visiblemente ofuscada ante la consulta de la prensa, lo primero hizo fue preguntar: “¿Vais en serio?”. Siempre demostrando que no estaba dispuesta a charlar sobre el tema. Pero además, y mientras montaba en cólera, la actriz fingió –todavía sin violencia y apelando a la ironía– que le iba a pegar una patada a uno de los camarógrafos.

Najwa Nimri es Zulema en Vis a Vis

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Tras seguir caminando y que las cámaras la sigan –siempre a una distancia prudencial–, Najwa se dio vuelta, miró a cámara y le dijo al camarógrafo: “¡Baja la puta cámara! ¡Quita la puta cámara que te meto”. Luego empujó la lente y buscó a la otra cámara para exigir lo mismo. Finalmente se fue caminando, enfurecida y entre insultos.

El enojo de Najwa Nimri

“¡Qué vergüenza!”, “la violencia y el desprecio sobra por todos los lados” y “¡cuánta agresividad!” son algunos de los comentarios de los usuarios que se leen en Twitter e Instagram como respuesta a lo sucedido. No fueron en vano. Arrepentida ante la viralización de las imágenes, la respuesta la actriz de 49 años no paró en llegar y fue contundente. “No quiero ser tendencia”, comienza afirmando en un mensaje que escribió en Twitter. Y a continuación agregó: “Mi comportamiento frente a las cámaras del otro día fue lamentable. Te pido perdón, no tengo excusas”.

Najwa Nimri es actriz de Vis a Vis

Nacida en Pamplona, España, en febrero de 1972, Najwa Nimri le debe su nombre de origen árabe a su padre jordano. Criada en Bilbao, pero radicada en Madrid, en 2004 se convirtió en mamá de Teo e hizo una pausa para dedicarse a su hijo. Formada en la esfera teatral, debutó en un corto bajo la dirección de Santiago Segura. Pero antes, apostó a su carrera como cantante. Fue vocalista de grupos de jazz y soul y obtuvo dos nominaciones a los Goya por Mejor Canción Original (”Asfalto”) y Mejor Música Original (“Guerreros”). Luego formó el grupo Najwajean con Carlos Jean y en 2001 presentó su primer disco solista, “Carefully”.

Benjamín Vicuña junto a la actriz que inerpreta a Zulema, Najwa Nimri (Foto GENTE)

Su primera película protagonizada fue Salto al vacío, dirigida por Daniel Calparsoro, quien fuera su primer y fugaz marido. Hizo además Abre los ojos, Los amantes del círculo polar, Lucía y el sexo, Habitación en Roma y El árbol de la sangre. Estos últimos años, la serie Vis a Vis la puso en los primeros planos al narrar con gracia y dramatismo la vida de un grupo de mujeres que están en la Prisión de Cruz del Sur e intentan sobrevivir mientras planean permanentemente cómo escaparse. Allí Najwa interpreta a Zulema Zahir y es contrafigura de Macarena Ferreiro, interpretada por Maggie Civantos. “A los 43 años puedes hacer de madre o de mala, y prefiero de mala. ¿A quién no le gusta hacer de mala? No todo el mundo puede, pero si te lo permiten…”, contó en su momento a cerca de un rol que dejó hace unos meses. “Me lo paso bomba”, remató más de una vez y no quedan dudas de que le sale muy bien.

