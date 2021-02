El increíble ritual de Analía Franchín cada vez que viaja en avión

Analía Franchín contó cómo es el ritual que hace cada vez que viaja en avión (Video: "Flor de equipo" - Telefe)

No son pocas las personas que le tiene miedo a viajar en avión. Una de ellas es Analía Franchín quien, invitada a Flor de Equipo, el programa que conduce Florencia Peña en Telefe, contó cómo hace para superar esta fobia. “Primero, voy al baño, me arrodillo y pongo algo en el piso, porque sino limpiaron bien hay pis. Me pongo todos mis amuletos. Ahí en el baño rezo y después obviamente voy a mi asiento, voy repitiendo el Kodoish -un mantra-, que es algo maravilloso, durante todo el despegue”. Al ser consultada por la actitud de su marido, Sebastián Eskenazi, frente a esto, aclaró: “Él ya no me escucha. Y siempre le hago las mismas preguntas: ¿vos viste todos los que somos?, ¿viste todas las valijas que trae la gente?, ¿estás seguro que el motor va a aguantar?”, lo que despertó la risa de la conductora.

Por otra parte, reveló otra de las cosas que la gente que le tiene miedo a volar puede hacer para sobrellevar la situación: “Tenés que envolver al avión con la imaginación en una bola dorada, después en una bola azul, que es la protección, y por último en una bola de espejos para que refracte todo lo feo que puede venir al avión”. Y bromeó: “¡En un viaje a Mar del Plata no terminás de hacer todo!”.

Hace días, la periodista estuvo de vacaciones en el Caribe con Vero Lozano. Ambas son amigas, vínculo que fue revelado recientemente por un detalle: después de haber pasado una Navidad en la casa de Lozano, Analía le tomó prestados unos broches para el pelo con forma de pájaros. El problema fue que nunca se los devolvió y Verónica lo notó después de una emisión de Masterchef: “Yo los tenía puestos en el baño, me los pidió prestados y se los di. No va que ayer le veo los pájaros en la cabeza. Son mis pájaros esos. Le dije que me los devuelva”. Todo siempre en tono de broma y dando cuenta de la confianza que se tienen.

Tan es así que compartieron estadía en un lugar que no fue revelado, pero parecía ser una playa de Bahamas y otra de Miami. ¿Por qué? Se sacaron fotos junto con cerdos en un lugar que podría ser el cayo Big Major, un destino paradisíaco que solo es habitado por cerdos, cabras y gatos silvestres. En el último tiempo se convirtió en uno de los destinos favoritos de los amantes de las playas exóticas, según afirma National Geographic sobre este paraje paradisíaco ubicado en el océano Atlántico y rodeado de otras 364 islas.

Analía Franchín y Vero Lozano con los cerdos de Bahamas (Foto: @analiafranchin)

Las imágenes –sin ubicación ni etiquetas– muestran a las dos figuras televisivas en este destino misterioso. “Vacaciones: el viento nos despeina, el sol nos abriga y el mar nos acuna (vale cerrar los ojos y transportarse con quien quieran)”, invitó Lozano en el epígrafe de una playa desierta. Franchín, por su parte, se limitó a poner “Nature” (“Naturaleza”) para describir sus postales entre cerdos e iguanas. También publicaron fotos de las dos juntas, de visitas por tiendas, videos de delfines nadando, pero también del tiempo que comparten sus hijos: Benicio –el niño de diez años que Franchín tuvo con el empresario Sebastián Eskenazi– y Antonia –de 11, de Lozano y Jorge “Corcho” Rodríguez–.

El pasado lunes, la ex de Guillermo Coppola fue una de las encargadas de entregar los delantales a los participantes de la nueva temporada de Masterchef Celebrity. “El consejo que tengo es que no se relajen porque acá, cocodrilo que se duerme, es cartera. Estudien mucho y absorban cada palabra que les dice el jurado”, les dijo.

