Mario Baudry reveló detalles de la sucesión de Diego Maradona: “Una de sus cajas de seguridad estaba falseada”

"Cualquiera que pusiera el dedo la podía abrir", aseguró Mario Baudry sobre una de las cajas de seguridad de Diego Maradona (Video: "Todas las Tardes", Canal 9)

El abogado Mario Baudry es pareja de Verónica Ojeda y representa legalmente a Dieguito Fernando Maradona, el hijo que Ojeda tuvo con Diego Maradona. Últimamente contó nuevos detalles reveladores sobre los bienes del astro del fútbol, respecto a la causa judicial que investiga tanto los últimos días de Maradona como la disputa por su herencia.

“La causa va avanzando despacito. Se tomaron testimoniales en la semana y nosotros estamos pidiendo otras medidas de pruebas, con otros herederos, para amplificar en la causa. Aunque muchos dicen que es una causa técnica, nosotros no lo entendemos así: todo lo que pasó alrededor de Maradona en los últimos meses, conllevaron a lo que ocurrió con Diego, que terminó muriendo”, introdujo Baudry en la entrevista con el panel de Todas las Tardes (Canal 9).

Una de las polémicas que surgieron en las últimas semanas fue respecto a las firmas apócrifas de Maradona: según determinó la justicia una falsificación fue hecha por su neurocirujano, Leopoldo Luque. Puntualmente, en un documento en el que requiere el historial clínico de Diego. “Cuando nos citan de la fiscalía a mostrarnos documentación a todos los herederos, fuimos varios abogados y uno de los herederos. Allí encontramos una documentación de la Clínica Olivos pidiendo la historia clínica de Diego. Esa firma no era de él, se hizo la pericia caligráfica y además habían hojas practicando la firma. El 20 de enero, Morla y su apoderado presentaron documentación en el juzgado de la supuesta rendición de cuenta. A los herederos nos llegó hace dos días, bajamos los documentos y sobre varios de ellos la perito caligráfica que trabaja para nosotros me dice que no son correctos. Estamos haciendo una pericia propia determinando que no son reales y vamos a presentar una denuncia ante la justicia”, dijo Baudry. Respecto a esos documentos firmados, el letrado aclaró que se trata de “contratos de Diego, donaciones...”.

"Todo lo que pasó alrededor de Maradona en los últimos meses, conllevaron a lo que ocurrió con Diego, que terminó muriendo", dijo Mario Baudry

“Cuando vos obrás bien, no tardás tanto en entregar los papeles. ¿Por qué tardan tanto? ¿Por qué no presentan toda la documentación? Ellos presentaron lo que consideran todo, pero no es todo. Falta que presenten donde está la plata de Diego. Si él ganó 100 millones de dólares, ¿dónde están? Y si Diego se la gastó, y ojalá sea así, no hay problema. Pero hay que mostrarle a los herederos que Diego se la gastó, así se van tranquilos. No hay papeles ni de gastos excesivos ni de un caramelo”, afirmó Baudry.

En ese sentido, aclaro que “las donaciones de departamentos que hizo Diego a sus hermanas, no las firmó él, las firmó su apoderado. Y no tenemos constancia de que Diego haya prestado conformidad con eso”.

Mario Baudry dijo que “falta un montón de información" respecto a lo que presentaron en la causa los apoderados de Diego Maradona (Video: "Todas las Tardes", Canal 9)

Respecto a los bienes y a la documentación presentada por los apoderados de Maradona para la sucesión, Baudry dijo que “falta un montón de información. Se dice que Maradona ganó un montón de plata. Debe ser verdad y ojalá así sea. Lo que te puedo decir es que Maradona no la tiene. Alguien se la quedó en el camino, porque en la sucesión hay muy poco”. El panel del programa quiso saber qué hay en la sucesión y respondió: “Se hablan de 100 millones de dólares, pero se presentaron 6 millones de dólares, un departamento muy chiquito en Mar del Plata, la casa antigua que tenía Diego y los dos autos que ustedes conocen”.

Otras de las dudas que surgieron tras la muerte de Maradona, fueron sobre sus cajas de seguridad y los movimientos que se realizaron ni bien falleció. “De todo queda rastro: la gente que fue a sacar plata de las cuentas el día que falleció Diego, quedó registrada. La gente que sacó cosas de su cajas de seguridad, va a saltar. Sacaron una caja de seguridad a nombre de Diego y él nunca fue. Por ahí el ni sabía que tenía su caja. Había varios poderes otorgados por el doctor Morla y ellos podían acceder”, comenzó a contar.

Y amplió: “En la casa de Brandsen tenía dos cajas de seguridad, que se transformaron en una. Y a su vez, tenía la caja de zapatos famosa donde guardaba sus relojes”.

Una de las cajas de seguridad de Maradona tenía llave y la otra estaba libre, según el relato de Baudry. “Cualquiera que pusiera el dedo la podía abrir. Antes de la internación para operarlo, un asistente de él saca las dos cajas y Diego se enojó mucho, por eso se las dio a Verónica. Era una caja mediana y una más chiquita repleta de plata. Cuando Verónica trae eso a mi casa, probamos con los dedos de todos: la mujer que trabaja en casa, Verónica, Dieguito... todos la abrían. Diego creía que se abría solo con el dedo de él. Entonces, no podía controlar lo que había. Le avisamos a Vanesa Trimarchi, que era la contadora de Diego, de que la caja estaba falseada. Entonces compramos una caja. Había un millón y pico de pesos, todo en billetes de 50 y 100 pesos. Cuando Diego llega de la clínica de Olivos a Tigre, lo primero que hace Verónica -que es el día que se filma ese video-, me aseguré de que ella fuera acompañada hasta Tigre y que le entregara la caja a Diego. Ella se la lleva sin que Diego se lo pidiera”, explicó Baudry sobre esa caja que, presume, “era la plata que él usaba en la diaria”.

Otro documento que está bajo riguroso análisis es una donación a Rocío Oliva. “Ayer trasciendo una donación a Rocío. Si ustedes ven la autorización que dice 450 mil dólares, está con una firma supuestamente de Diego. La firma de Rocío está certificada por escribano, pero no la de Diego. Así que vamos a peritar esa firma”, contó Baudry.

"Me preocupé porque Dieguito viera a su papá, que vaya día por medio", dijo Mario Baudry respecto a la relación que tenía con Diego Maradona

Respecto a Oliva, también contó que ella no tiene “injerencia en la sucesión”. Y dio una explicación: “Ella se presentó como acreedora por el juicio por convivencia, que lleva Ana Rosenfeld. Pero nosotros nos enteramos anoche sobre la resolución que dice que se rechaza la presentación. Del escrito que ella se presentó, no sabemos cuánto reclamó. Y la rechazan como acreedora porque no tiene un juicio firme para reclamar. Le dicen que no es acreedora, que no puede ver el expediente ni formar parte de la sucesión. Y que si tiene algún reclamo legítimo para hacer, que lo haga ante los tribunales. Esto no quiere decir que no lo pueda ganar ni que en algún momento pueda reclamar. Pero no en este proceso de la sucesión”.

Por último, Baudry reveló algunos aspectos de la relación que tenía con Diego: “El Diego que yo conocí no era el ogro que quería a las parejas de sus ex. Mis amigos me decían que no me ponga de novio con Verónica. Pero me llevé bien con él porque desde que yo llegué, me preocupé porque Dieguito viera a su papá, que vaya día por medio. Me peleé con un montón de gente para que la dejen llegar a Vero con Dieguito”.

“No éramos amigos, pero siempre hubo respeto. Hablábamos de cosas normales: del caballo del hijo, o ‘invitame a comer un asado’, ‘traéme un fusil para tirar tiros’, porque le gustaban las armas”, cerró.

