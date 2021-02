La palabra de Fernando Burlando desde la clínica donde permanece internado: “La saqué baratísima”

El abogado Fernando Burlando se refirió al accidente que protagonizó jugando al polo (Intrusos America TV)

El domingo al mediodía, mientras jugaba al polo con amigos, Fernando Burlando sufrió una brutal caída y debió ser hospitalizado. El abogado participaba del encuentro en el sector hípico del Club de Campo y Polo Haras del Sur IV, ubicado sobre el kilómetro 68 de la Ruta 2, cuando la yegua que montaba perdió el control y lo hizo caer de espaldas.

El abogado fue trasladado a un centro médico de La Plata, donde permanece hasta este momento. Luego de los estudios de rigor, el diagnóstico determinó una fractura de los arcos posteriores de la 8va, 9na y 10ma costillas y mínima contusión pulmonar”. Al momento del accidente, Burlando estaba acompañado por Barby Franco, de quien se había distanciado pero en las últimas semanas se habrían reconciliado.

Al día siguiente del hecho, el abogado le envió un video a alguien vinculado a La Bienvenida, su equipo en la disciplina ecuestre: “No tengo nada”, aseguró Burlando desde la cama de la clínica, con buen semblante y luciendo orgulloso la camiseta con la que había disputado el partido. “Me quisieron cortar la casaca y no los dejé, porque volvemos. Estoy impecable”, agregó, mostrando su buen humor a pesar del accidente.

Esta tarde, en un audio de WhatsApp difundido en Intrusos, el abogado se refirió a su evolución. “Estoy muy dolido pero bastante bien, me dicen que no me puedo mover y me muevo igual. Me preocupa que hay mucha sangre en los pulmones”, reconoció el letrado, algo más consternado y todavía desde la clínica platense.

Según Burlando, los doctores temen que se genere algún tipo de infección por las fracturas, y también mostraron su preocupación por el escaso trabajo que están realizando sus pulmones: “Están saturando bajo, al tener tantas fracturas en las costillas, respiro poquito para que no me duela el tórax”, señaló el representante legal, que manifestó su deseo de internarse cuanto antes en la Ciudad de Buenos Aires, pese a que los médicos dispusieron que permanezca una noche más en La Plata.

Durante el mensaje, el abogado dio algunos detalles de cómo se produjo el accidente que sufrió el domingo. “Era una yegua nueva, no era mía, se asustó en una montonerita de caballos”, explicó el letrado. Para intentar sortear el problema, el animal primero se paró sobre sus manos, pero cuando vio que no podía salir, se volvió para atrás, provocando la caída. “Yo caí de espaldas y la cruz de ella cayó arriba de mi abdomen”, agregó Burlando, para concluir con honestidad brutal: “La saqué muy barata, baratísima”.

El abogado es un fanático del polo y en sus redes sociales suele publicar de manera continua videos e imágenes mientras practica el deporte o pasando sus tiempos libres con los caballos. Incluso, en 2019 aprovechó ese ambiente para realizarle una propuesta de casamiento a Barby Franco, cuando simuló un accidente en Punta del Este y la sorprendió con el pedido de su mano. Finalmente, no se casaron.

En el 2015, en tanto, el abogado pasó un difícil momento cuando terminó en silla de ruedas. En esa oportunidad, sufrió una grave lesión que lo alejó de la pista de Bailando por un tiempo, cuando era participante. “Tengo una rotura del tendón rotuliano, es una lesión grave”, señaló por aquel entonces. En este caso, más allá de las fracturas y del susto, parece ser un tema menor, aunque deberá guardar reposo y seguir los pasos pertinentes para su rehablitación.

