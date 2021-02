Pablo Echarri: “La actualidad de la cultura es trágica, es el sector más golpeado”

Pablo Echarri, preocupado por la actividad cultural en la argentina

Este domingo, en una entrevista radial, Pablo Echarri habló sobre el difícil momento que atraviesan los actores en nuestro país y aseguró: “La actualidad de la cultura es trágica, es el sector más golpeado porque hasta el turismo tuvo una reactivación”. De todas maneras, el actor auguró que el futuro será mejor para la actividad. “La perspectiva es buena porque hay una idea de expansión que va a tocar a la industria cultural”, señaló.

Echarri tuvo su primer acercamiento de con Alberto Fernández y Néstor Kirchner en 2005 durante su militancia por los derechos de los actores por la propiedad intelectual. Desde entonces se volcó a la política de manera “visceral”. Sobre su militancia política, contó que “vino desde adentro”. “Tuve la necesidad de cristalizarme políticamente y marcarle un camino a mis hijos, que tenía que ver con salir a defender lo suyo”, había remarcado en alguna oportunidad.

“Los años van marcando matices con respecto a la militancia, es un compromiso y da cierta dosis de valentía, salir de la comodidad. Hay que dejar de lado algunas conveniencias propias” , deslizó durante su charla con el ciclo Rompiendo Moldes en Radio 10. “Durante mucho tiempo pensé que uno debía usar las mismas herramientas que usa la derecha, ahora creo que el capital más grande que tiene el peronismo es ir con la verdad”, agregó.

Sobre esto último, el marido de Dupláa precisó: “No hay que usar la mentira. La gente no es tarada, puede ser persuadida, pero a la hora de la verdad se da cuenta”. Sin embargo, reconoció: “Hay un alto nivel de ignorancia política, que se monta con un sentimiento antiperonista que tiene la sociedad. Un odio y rechazo que ellos no aceptan”.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Para argumentar sus dichos, Echarri sostuvo que el peronismo es una fuerza que se renueva y revive, y que tiene una contundencia concreta en la realidad política argentina. “Cuando ellos-por la oposición- asumen buscan la extinción del peronismo y el peronismo no va a desaparecer”.

Consultado por cómo ve el gobierno de Alberto Fernández, el actor expresó: “Yo lo veo muy bien, sólido con una correlación de fuerza y muy sensato”. Y argumentó su visión sobre las acciones que lleva adelante el presidente sobre, por ejemplo, cuando manifestó: “Si el campo no entiende, voy a subir las retenciones y establecer cupos a la exportación”.

En este sentido, el protagonista de Montecristo destacó: “El gobierno está a favor de la mesa de los argentinos. Tiene que haber un acuerdo social, que se asegure un cupo de alimentos y que el valor de los mismos no sea a precio del dólar”.

Hace un tiempo, Nancy Dupláa se animó a revelar las consecuencias de exteriorizar su ideología. “Si no pudiera decir la convicción que tengo, que me viene de las entrañas, de la profundidad mía, no sería feliz. Yo prefiero ser feliz y bancarme el costo de lo negativo. Me lo banco. Es duro”. La actriz aseguró que le sucede en la vía pública: “En la calle, en los vínculos sociales, en los lugares donde vas. Si vas a un lugar medio cajetilla, yo siento la hostilidad”

Recordemos, además, que durante el último tiempo Pablo Echarri mantuvo fuerte cruces a través de las redes sociales con El Dipy. Ambos con miradas muy diferentes sobre la realidad argentina que la hicieron notar en cada una de sus publicaciones.

SEGUÍ LEYENDO

El Dipy y Pablo Echarri volvieron a cruzarse: de “el Pierre Nodoyuna de la cumbia” a “traidor de amigos”

El comentario de Pablo Echarri sobre el choque que protagonizó el Dipy en una carrera de autos y la dura respuesta del músico

Pablo Echarri fue al velatorio de Diego Maradona y recordó una divertida anécdota de cuando lo conoció: “¡Patinó y cayó arriba mío!”