Mariela Fernández habló sobre la polémica recreación que hizo en un programa de televisión con Elio Rossi

Mariela Fernández habló de lo que pasó con Elio Rossi (Audio: Por si las Moscas)

Semanas atrás, Mariela Fernández vivió una situación al aire que tuvo gran repercusión en las redes sociales. Mientras conducía Argentina En Vivo por C5Njunto a Elio Rossi, ambos intentaron recrear una de las jugadas del partido entre Palmeiras y River por una de las semifinales de la Copa Libertadores.

Todo comenzó cuando el periodista intentaba explicar una situación del partido: “El delantero si es más grandote que vos, vos no lo podés apoyar porque te gira con el cul...”. En ese momento, la conductora le preguntó: “¿Cómo sería girar con el cul...?”. Acto seguido, el conductor la invitó a mostrar una recreación. “Si quiere le muestro, póngase de espalda”, a lo que ella respondió: “Yo lo sigo a usted, yo le giro el c..., pero usted lo gira conmigo, venga”.

Cuando comienza la recreación, la conductora hace de cuenta que es una delantera. “Mirá qué interesante se está poniendo esto, estamos al aire, eh”, acotó. “Usted lo propuso”, le dijo el periodista, que recreaba a un defensor. “Yo quiero que seas atacante”, le dijo ella, en tono de broma, a lo que el le expresó: “Qué rico perfume que tenés, Maru”. Mientras actuaban la supuesta jugada, Rossi le explicaba: “Si yo te apoyo, girá hacia tu derecha lentamente, e arco mío está allá, si vos sos delantero, me hacés girar con el c.... Eso fue lo que pasó”.

Elio Rossi y Mariela Fernández recrearon una jugada de River

La escena televisiva despertó todo tipo de comentarios de quienes estaban en el estudio, incluida la propia conductora, pero en las redes sociales no tardaron en sucederse los cuestionamientos a Rossi. Por esta razón, invitada a Por si las Moscas, por la Once Diez, Mariela decidió hablar de lo sucedido.

“Yo lo re disfruté. Con Elio Rossi expliqué cómo un nueve se saca de encima a un defensor, pero sí, hubo mucho doble sentido. Si me guío por el lado estricto de la noticia, yo conté cómo desmarqué y convertí un gol, después en la cabeza de la gente empieza a jugar un juego y ahí se despertó la polémica”, comenzó explicando.

Cuando le preguntaron sobre los comentarios en las redes sobre un supuesto exceso del periodista, fue contundente: “¿Cómo me va a acosar sí cuando yo en un momento de ese juego, le digo ´cómo quisiera que seas mi atacante´? Si yo me hubiera sentido incómoda o atacada, ¿hubiera hecho ese comentario?”. Y continuó con la explicación: “Yo lo dejé a libre interpretación, fijate que no salí ni aclarar ni a decir nada porque lo viví con mucha naturalidad, me reí. Todo lo que transité, la crisis, fue para hoy para sentirme enraizada y que las cosas simplemente sucedan y yo la disfrute mucho, no voy a estar buscándole el pelo al huevo”. Y finalizó: “Nos cagamos de risa y al otro día, perdió Boca, fue un baile y nos pusimos los dos a bailar una chacarera, un rock y un meneaito y de eso no dijeron nada. Al otro día lo hicimos”.

Mariela Fernández y Gabriel Corrado conducen Mañanas Públicas

La periodista hace referencia a la situación que contó en agosto del año pasado, cuando se animó a revelar que había sido víctima de abuso a los 10 años. En aquella oportunidad, relató al aire la traumática experiencia que vivió en su infancia, cómo reaccionó su familia y su lucha por superarlo a través de la terapia psicológica. “Yo les voy a contar que fui víctima de abuso, a mis 10 años, y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras, me daba vergüenza. Mi mamá no se daba cuenta. El que descubre la situación es mi hermano menor. Él pone en palabras lo que había visto, y ahí, a mí me corren de ese lugar”, había expresado.

En el plano laboral, este lunes Mariela comenzó la conducción de un nuevo programa en la Televisión Pública, Mañanas Públicas, junto a Gabriel Corrado, que se emite de lunes a viernes de 10 a 12hs.

