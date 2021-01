La insólita recreación de Elio Rossi y Mariela Fernández sobre una jugada del partido de River

Elio Rossi y Mariela Fernández recrearon una jugada de River.

A horas de la eliminación de River en la Copa Libertadores, son muchos los hinchas que siguen considerando que el resultado fue injusto. Incluso, fueron varias las jugadas que continúan considerándose polémicas. Justamente por eso es que en la emisión de este miércoles del programa Argentina En Vivo, por C5N, sus conductores decidieron recrear una de ellas.

Todo comenzó cuando Elio Rossi intentaba explicar una situación del partido: “El delantero si es más grandote que vos, vos no lo podés apoyar porque te gira con el cul...”. En ese momento, Mariela Fernández le preguntó: “¿Cómo sería girar con el cul...?”. Acto seguido, el conductor la invitó a mostrar una recreación. “Si quiere le muestro, póngase de espalda”, a lo que ella respondió: “Yo lo sigo a usted, yo le giro el c..., pero usted lo gira conmigo, venga”.

Cuando comienza la recreación, la conductora hace de cuenta que es una delantera. “Mirá qué interesante se está poniendo esto, estamos al aire, eh”, acotó. “Usted lo propuso”, le dijo el periodista, que recreaba a un defensor. “Yo quiero que seas atacante”, le dijo ella, en tono de broma, a lo que el le expresó: “Qué rico perfume que tenés, Maru”. Mientras actuaban la supuesta jugada, Rossi le explicaba: “Si yo te apoyo, girá hacia tu derecha lentamente, e arco mío está allá, si vos sos delantero, me hacés girar con el c.... Eso fue lo que pasó”

Mariela Fernández conduce "Argentina en vivo" junto a Elio Rossi

La escena televisiva despertó todo tipo de comentarios de quienes estaban en el estudio, incluida la propia conductora, pero en las redes sociales no tardaron en sucederse los cuestionamientos a Rossi. “¿Que le está haciendo Elio Rossi a su compañera?”, “Qué asco. No puedo creer esto.”. Sin embargo, muchos otros expresaron que la demostración fue aceptada por la conductora y que en ningún momento se la notó incómoda.

Cabe recordar que en agosto, la periodista había revelado que fue abusada a los 10 años. “Yo les voy a contar que fui víctima de abuso, a mis 10 años, y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras, me daba vergüenza. Mi mamá no se daba cuenta. El que descubre la situación es mi hermano menor. Él pone en palabras lo que había visto, y ahí, a mí me corren de ese lugar”, había relatado en su programa.

Tiempo después, en diálogo con Teleshow , se refirió la enorme repercusión que provocó su testimonio. “Me tomó por sorpresa, no pensé que generaría tanto”, expresó. Y agregó: “Todo viene por mi ACV. No quedé con ninguna secuela física pero sí con muchos miedos: tenía el temor de que se repitiera, y morirme. Me sugirieron que hiciera terapia para superar ese miedo. Y en las sesiones afloraron un montón de temas no explorados. Uno era el abuso, que lo había tapado, lo había puesto debajo de la alfombra, y había seguido con esa. Con la terapia pude procesarlo de otra manera. Y me reconstruí aceptando que esto era parte de mi historia, porque también pasa por la aceptación: no renegar de eso. Es que mientras más renegaba, más bronca me daba”.

Aun cuando no había iniciado el proceso que la ayudó a sobreponerse al abuso, Mariela reparó en su propia hija. Hizo lo que aconseja: estar atenta. “Yo soy mamá de una nena, y al verla crecer, mi gran temor era ese: que sufriera lo que yo sufrí. Por eso, siempre hablé mucho con ella. Desde muy pequeña le inculqué que su cuerpo era suyo. Pero no le transmití miedos: le conté que la sexualidad es hermosa, siempre y cuando las dos personas acepten disfrutarse, gozar, vivir eso tan lindo que es el sexo. Pero tienen que estar de acuerdo”, había dicho.

