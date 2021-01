Se conocieron las primeras imágenes de la precuela de “Los Soprano”

Los Soprano





Una buena para los fanáticos de Los Soprano: Warner Bros dio a conocer las primeras imágenes del filme The Many Saints of Newark, la precuela de la exitosa seria que se emitió entre 1999 y 2007.

En las imágenes, de apenas dos segundos en medio de un extenso tráiler cargado de estrenos, se puede ver al joven Tony Soprano, que en esta ocasión es interpretado por Michael, el hijo de James Gandolfini el actor que protagonizó la serie y falleció en el 2013, antes de convertirse en el conocido mafioso de Nueva Jersey.

Dirigida por Alan Taylor y guión de David Chase, quien en su momento hizo los libretos de la serie original, la película está ambientada en los años sesenta y mostrará los enfrentamientos ocurridos en Newark por aquellos años, que pusieron a las comunidades afroamericanas e italianas de un lado y del otro de la vereda.

Avance de "Los Soprano"

Seguramente lo que se vea en la película sea lo que están esperando los fanáticos de la serie desde hace dos décadas, ya que en varias ocasiones durante la primera temporada el protagonista hace referencia a sus años de juventud.

“Me atrae mucho el entorno de Newark, de dónde venían mis padres y donde tuvieron lugar los disturbios. Yo vivía en los suburbios de Nueva Jersey cuando aquello sucedió, y mi novia trabajaba en el centro de Newark. Me interesaba todo ese tema de los disturbios y comencé a pensar en ellos y en el crimen organizado. Me seduce mucho la idea de mezclar esos dos elementos”, había dicho el autor en un medio estadounidense hace dos años, en pleno rodaje y agregó que lo que más lo atrajo del proyecto fue “pensar en la infancia de Tony”.

Sobre lo que próximamente se verá, agregó: “Vamos a representar cuando era algo más cuidado. La mafia era algo mucho más refinado en ese momento, tanto en su forma de vestir como en su forma de actuar. Esas ‘tradiciones’ se seguían de forma muy ‘libre’ por los personajes de la serie. Los de aquel entonces no eran tipos que iban de sport”.

El elenco lo completan Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Ray Liotta, Jon Bernthal y Corey Stoll. La película tenía que estrenarse en marzo del año pasado, luego se pospuso para septiembre pero debido a la pandemia tuvieron que modificar luna vez más la fecha y finalmente se podrá ver a partir del 11 de marzo en HBO Max.

Por su labor en la serie James Gandolfini se había hecho acreedor de tres Premios Emmy, por lo cual, en esta ocasión todas las miradas estarán posadas sobre su hijo, que deberá continuar con su legado, esta vez en el cine.

Las imágenes adelanto de la precuela de Los Soprano formaron parte de un tráiler en el que Warner Bros presenta sus estrenos, entre los que están Cry Macho, de Clint Eastwood, King Richard, protagonizada por Will Smith y Godzilla vs. Kong. También se estrenarán la nueva entrega de El Conjuro, Mortal Kombat, Escuadrón Suicida y Sapace Jam.

