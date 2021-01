Mica Lapegüe, enojada con los haters que hablan de la internación de su papá: “Hay gente que se alegra porque una persona se agarra el virus”

El periodista es paciente de riesgo por tener asma

Sergio Lapegüe regresó a Buenos Aires hace una semana, luego de disfrutar unas vacaciones en República Dominicana, adonde viajó con su familia y un grupo de amigos. El periodista debió ser internado por covid-19, ya que los profesionales entendieron que lo mejor era que estuviera controlado en un centro médico por ser considerado un paciente de riesgo por ser asmático.

Con el correr de los días, su cuadro se agravó y debieron aplicarle plasma. “A la hora y media volví a revivir. Es impresionante”, le dijo a Teleshow el conductor luego de la transfusión, y también hizo un reparo en el costado solitario de la enfermedad: cómo cada paciente debe transitarlo totalmente aislado, con el solo contacto de los profesionales de la salud, a quienes –recuerda– desde el principio se los llaman “los héroes”.

En su cuarto día de internación, Sergio reflexionó justamente sobre la soledad y cómo le está afectando el hecho de estar aislado. “No querer ver a nadie, estar a oscuras por necesidad. No podés prender la tele simplemente porque no querés escuchar nada”, explicó sobre algunas de las sensaciones que atraviesa, a corazón abierto.

Mica Lapegüe, hija del periodista, publicó en sus historias de Instagram un mensaje fuerte sobre la situación que atraviesa su familia. Al comienzo del video, aprovechó para agradecer la buena onda que le enviaron: “Primero, (quiero) agradecer a todas las personas que nos están mandando buenas energías, a todas las personas que nos están mandando buenas vibras, a todas las personas que preguntan cómo estamos, gracias por eso, gracias por preocuparse”.

El descargo de Mica en sus historias de Instagram

Además, la actriz dio detalles del actual cuadro de salud de Sergio: “Mi papá está bien, y nosotros estamos bien, por ahora no tenemos síntomas. Obviamente estamos aislados, básicamente estamos a la espera de que aparezca algún síntoma... De todas maneras, el jueves nos vamos a hisopar”.

Incluso, aprovechó para criticar a quienes le desearon lo peor al conductor y hasta se rieron de su internación: “Esto lo voy a decir, ¿por qué me lo voy a callar? Tengo ganas de decirlo y lo digo: a las personas que estuve leyendo, son malas. Corta la bocha, son malas personas. No quiero juzgar, pero sus palabras hablan por ellos. Gente que se alegra porque una persona se agarra el virus. Les deseo desde lo más adentro de mí que se curen no del virus, sino del corazón, de la cabeza, difícil porque lo que ya está adentro, está adentro”.

Desde que está internado, Lapegüe se está comunicando con su familia a través del teléfono. La tecnología de hoy en día lo acerca a sus seres queridos que lamentan no poder abrazarlo en este momento, pero lo apoyan a la distancia y desean que se recupere pronto.

Sergio Lapegüe estuvo de vacaciones con su familia

Mientras tanto, debe lidiar con algunos vaivenes de esta enfermad que aún es nueva para muchos. “De pronto controlan el oxígeno en sangre y satura bajo, ahí te ponen oxígeno para respirar mejor. Y viene la experimentada enfermera y te inyecta antibióticos o corticoide, o un anticoagulante, para evitar una posible trombosis. Y un mazazo cae sobre tu cabeza, que te desploma sobre la cama”, relató Sergio.

Por último, el conductor también se refirió a quienes se rieron de su internación: “Con el corazón les hablo siempre. Muchas gracias por todos los mensajes de aliento y apoyo. De verdad me emocionan. Y son innumerables. Aunque sé que hay gente mal intencionada. Que se alegra de los problemas del otro. Que opina sin saber. Ojalá puedan dejar de odiar o envidiar porque eso es malo para el corazón de cada uno de ustedes”.





