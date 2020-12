Estrellas de exportación: 12 actores argentinos que triunfan en el exterior

Algunos de los actores argentinos que triunfan en el mundo

Forman parte de una camada de actores que decidieron sumarse a proyectos lejos de su patria. En muchos casos, dejaron atrás a sus familias y, en otros, sumaron a su clan a la aventura de trabajar a miles de kilómetros de sus hogares. Abandonar la tierra natal puede resultar difícil y todo un desafío, pero sin dudas también implica nuevas oportunidades para crecer profesionalmente y lograr mejores ingresos.

Lali Espósito, Eduardo Blanco, Cecilia Roth o Rodrigo de la Serna son algunos de los actores que combinan sus trabajos entre Argentina y España principalmente. Y la lista se engrosa cada vez más, con nuevos talentos y otros ya consagrados como el caso de Ricardo Darín y ahora también, el de su hijo, el Chino Darín. Estos son algunos artistas argentinos que son admirados en países lejanos.

Mia Maestro

Fue una de las primeras argentinas en animarse a armar el bolso y triunfar en Hollywood. Una vez que finalizó sus estudios en Buenos Aires, se dedicó a la actuación y protagonizó Tango de Carlos Maura, film que fue nominado al Oscar. Más tarde, Mía se fue a Berlín y luego se afincó en Los Ángeles donde vive hace casi 20 años. La vimos triunfar en la serie Alias y The Strain y en los films Frida y Poseidón. Una argentina que afirma que nunca se sintió como una exiliada y disfruta de sus dos hogares en los Estados Unidos y en la Argentina.

Leonardo Sbaraglia

En los años 80 fue uno de los galanes en la tira adolescente Clave de Sol donde le daba vida a Diego que se enamoraba de Julieta (Cecilia Dopazo). Un actor que siempre se perfeccionó y supo despegarse del estigma de actor teen para convertirse en uno de los mejores de su generación. España fue y es su hogar por adopción y lo hemos visto en infinidad de películas y series ibéricas. Este año lo vimos en Red Avispa la película de Netflix en la que compartió cartel con Penélope Cruz, Ana de Armas y Edgar Ramírez entre otras figuras.

Luz Cipriota

La actriz argentina de 35 años dio sus primeros pasos en la actuación en México, donde debutó en 2006 bajo las órdenes de Gael García Bernal en el film Déficit. Y desde allí nunca más dejó de crecer. Herencia de amor, Soy Luna y El maestro fueron algunas de las tiras que la tuvieron como protagonista. La llegada al cine de Juan José Campanella en El cuento de las comadrejas fue el empujón que la llevó a España donde reside actualmente. Participó de la tercera temporada de Las Chicas del Cable, formó parte de la obra de teatro en Madrid “Parque Lezama” con Luis Brandoni y Eduardo Blanco y hasta filmó con Woody Allen. Parece que España la “adoptó” como una de sus actrices preferidas y las propuestas para teatro y cine no dejan de florecer para Luz.

Ignacio Serricchio

Nació en Argentina hace 38 años y vivió en Lanús hasta sus 11 años, cuando su padre decidió mudarse a México. De allí la familia se trasladó a Nueva York donde Ignacio estudió y se graduó en la Universidad de Siracusa como actor. Lo vimos participar en Hospital General , Lost in Space y lo reconocimos en La Mula en el film de Clint Eastwood. También se sumó a la versión de El Marginal para Latinoamérica (El recluso) donde interpreta al papel central de la historia. En una entrevista para el sitio de los Golden Globes aseguró que se moría de ganas por trabajar en Argentina. “Traté de contactarme con algunas agencias de talentos que no me dieron bola, no mostraron interés en laburar conmigo pero bueno yo sigo con el plan de hacer una película en Argentina. Lo tendré que buscar por mi cuenta ya que no mostraron interés en mi”.

Ernesto Alterio

Su padre Héctor es ya una leyenda de nuestro cine. Ernesto nació hace 50 años en Buenos Aires, pero en el año 74 durante el gobierno peronista de Estela Martinez de Perón, con apenas 4 años, su padre también actor fue amenazado por la Triple A y entre gallos y medianoches se marcharon a España. Instalados allá, Ernesto hizo un gran carrera en la que se le confunde algunas palabras con tonada argentina. En Vientos de agua , la serie de Juan José Campanella, interpretó a Andrés Olaya, un español que huye para ser inmigrante en Argentina. En la edad madura Andrés fue interpretado por su padre, Héctor.

Julián Cañeque Cerati

Es el sobrino del músico argentino Gustavo Cerati, hijo de Estela, una hermana del líder de Soda Stereo. La veta artística heredada de su familia, hizo deslumbrar a los productores que formaron parte de la selección del elenco de la serie de Disney O11CE, que cuenta la historia de un equipo de fútbol. Fanático también de la pelota, Julián logró combinar sus dos pasiones en este papel internacional. Este año se sumó al elenco de Chichipatos una serie colombiana para Netflix.

Diego Olivera y Mónica Ayos

En sus posteos de Instagram, Ayos siempre afirma que “nadie daba dos pesos por esta pareja” pero ya llevan adelante una de las relaciones más largas del espectáculo. Esta pareja tal vez nunca imaginó el éxito que tendrían en México allá en 2002 cuando dieron el “sí, quiero”. La propuesta para Diego Olivera de la versión de Montecristo en México les abrió las puertas para que ambos hicieran una exitosa carrera en ese país. Mónica triunfó con su villana Leonela Montenegro en la nueva versión de la telenovela Cristal. Una pareja a la que ahora todos dan mucho más de dos pesos. Bravo por ellos.

José Ben Cura

El actor nacido en Argentina en 1988 es hijo del tenor José Cura, que por su profesión llevó a su familia a vivir por toda Europa. Italia, Francia, España fueron algunos de los destinos de los Cura. Pero la carrera de Ben (como se lo conoce en la industria) se desarrolló mayoritariamente en Inglaterra donde participó del policial Marcella (2016). Fue pareja de la también actriz Olga Kurylenko, y a través de su Instagram no para de subir referencias a nuestro país, como fue el posteo por la muerte de Diego Maradona.

Ramiro Blas

El villano de Vis a Vis, el doctor Sandoval, es argentino hasta la médula. En sus años de carrera actoral, combinó su trabajo siempre con las oportunidades en España y en Argentina. Acá en nuestras tierras lo vimos participar en infinidad de telenovelas y ficciones de televisión. El año próximo lo veremos formando parte de la serie El Internado: Las cumbres , el spin off de El Internado del que surgieron varios actores españoles como Ana de Armas y Blanca Suarez.

Lucas Ferraro

El actor surgido de la televisión argentina, logró impactar a los productores de Vis a Vis: El Oasis cuando envió una escena por Whatsapp para el casting de la serie. Así fue como cruzó el charco y logró interpretar al hijo del personaje de Ana María Picchio, otra argentina convocada para este spin off. Su carrera que en nuestro país abarca desde Verano del 98 pasando por Chiquititas y Casi Ángeles, logró despegar internacionalmente con esta serie que le permitió hacer teatro en Madrid.

Juan Soler

Nacido en San Miguel de Tucumán, este actor argentino está radicado hace años en México. En nuestro país lo conocimos en la tira adolescente Montaña Rusa allá por 1994 cuando era el tercero en discordia entre la pareja de Mariana (Nancy Duplaa) y Alejandro (Gastón Pauls). Pero sus trabajos siempre alternaron los dos países hasta que finalmente se quedó allá y se convirtió en uno de los galanes más solicitados de telenovelas. Marido se alquila fue uno de sus mayores éxitos que hasta hace unos meses se transmitió por Telemundo en Argentina.

Podríamos también sumar a esta lista a una argentina por adopción, Anya Taylor-Joy la protagonista de Gambito de dama que, a pesar de que nació en Miami, llegó a nuestras pampas siendo una beba de meses. Pero al escucharla hablar en castellano no hay forma que no la confundamos con una porteña de ley que asegura que anhela trabajar también en la Argentina.

Las oportunidades para forjar una carrera afuera suelen aparecer más de lo que creemos. De eso sabe Selva Aleman que recibió una oferta para sumarse a la serie The Walking Dead (que finalmente rechazó), Ana María Picchio (participó en Vis a vis. El Oasis), Eleonora Wexler (con un protagónico en la serie española La Valla) o Gabriel Corrado que formó parte de la cuarta temporada de la ficción Riviera, junto a otro actor argentino, Franco Masini.

Talento que se valora puerta adentro y en el exterior, por su preparación y ganas de afrontar nuevos desafíos.

