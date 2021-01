Levantamiento a los diez días, mudanza a Carlos Paz y elenco reducido: qué pasó con la obra de Diego Pérez y Carna

Casi mil doscientos kilómetros separan a las playas de Mar del Plata de las sierras de Villa Carlos Paz. Una en Buenos Aires, otra en Córdoba. Una con mar, otra con lago, ambas ciudades tienen en común ser uno de los destinos preferidos de los argentinos durante el verano y tener, exceptuando la ciudad de Buenos Aires, las dos plazas teatrales más importantes.

Con protocolos dentro y fuera de los complejos artísticos, ambas ciudades le hicieron frente a la crisis ocasionada por el coronavirus y encendieron sus marquesinas, aunque varias de ellas se apagaron mucho antes de lo previsto. Así fue el caso de la obra Los cuatro fantasticos del humor, protagonizada por Carna, Diego Pérez, Rodolfo Samsó, Alacrán y Alfredo Silva, que luego de haber estado poco más de diez días en cartel en el teatro Atlas, de “la Feliz”, fue levantada.

La crisis obligó a los artistas a reiventarse y a dos de ellos a realizar una rápida mudanza de la ciudad balnearia a Villa Carlos Paz. Tras el saludo final el domingo 17 de enero, Samsó y Silva debutaron el martes 19 en el teatro Libertad de la plaza cordobesa, con la remake de la puesta original, que ahora pasó a llamarse Los fantásticos del humor. La primera función la realizaron “a sala llena” según sería en la llamada “nueva normalidad”, ya que había que dejar butacas libres, con un aforo máximo del cincuenta por ciento.

Los fantásticos del humor (Mario Sar)





La idea de trasladar la obra a Córdoba surgió de Miguel Pardo. El productor teatral, en sus salas tiene en cartel a artistas como Flavio Mendoza, Fátima Florez, Soledad Pastorutti, Radagast, los cordobeses Camilo y Nicolás, el Oficial Gordillo y el Flaco Pailos y presentará recitales como los de Ulises Bueno, Valeria Lynch, Ángela Leiva, Los Palmeras o Ráfaga.

“Vénganse que nos acomodamos en un lugar en uno de mis teatros y no se quedan sin laburo”, le dijo el empresario a los humoristas al enterarse que se levantaba la su obra. “Me dio cosa saber que se habían quedado sin trabajo, y estamos todos muy solidarizados con los artistas que no laburaron en todo el año, entonces los llamé por teléfono. Se emocionaron y se vinieron”, explicó a Teleshow .

Alacrán en Los fantásticos del humor (Mario Sar)





Solo Silva y Alacrán pudieron viajar. Sus compañeros se quedaron en Mar del Plata, donde siguen trabajando, aunque no sobre un escenario. “Nosotros mas allá de hacer la obra habíamos arreglado para hacer radio con Carna en la 97.7 todos los días a las ocho de la noche, antes de la función. Teníamos auspiciantes, espacio: Estamos haciendo el programa y cuando surgió la posibilidad de hacer la obra en el teatro Libertad, ya estábamos comprometidos”, dijo Diego Pérez a este sitio sobre por qué ellos dos no se trasladaron y destacó que lo importante es que los cuatro están con trabajo.

Fue así como el Pardo alojó, casi de un día para el otro, a los artistas en un hotel: “Fue todo en tiempo récord. Se sintieron a gusto en el escenario y se rearmaron las pantallas para que Carna y Diego acompañen virtualmente. Hay aforo acotado, pero el debut fue con muchas entradas vendidas”.

Sobre por qué a pesar de tener más de una veintena de espectáculos en diez teatros decidió llamar a los artistas que venían de un mal paso en Mar del Plata, dijo: “Fue una forma de colaborar con el palo. Mientras nos podamos dar una mano...”. Además, destacó que luego de un año lejos del público, los artistas necesitan del feedback de la gente, que los recibió “muy cariñosamente”.

Alfredo Silva en Los fantásticos del humor (Mario Sar)

Los cuatrp fantásticos del humor tendrían que haber debutado en Mar del Plata el 26 de diciembre, pero el estreno debió postergarse luego de que Diego Pérez fuera diagnosticado con coronavirus. Tras solo diez días en cartel, la obra fue levantada, y ahora, se estrenó una vez más, en otra ciudad. “Acá estamos, remándola”, dijo Alfredo Silva a Teleshow y se mostró contento de haber podido volver a las tablas.

La temporada más atípica

Aún con pandemia, Carlos Paz ofrece una oferta teatral casi tan variada como la de años anteriores y el público responde. “Si sigue de esta forma no digo que va a ser exitosa, teniendo en cuenta la capacidad de los teatros y los gastos que tuvimos que hacer para reacondicionar las salas, no va a dejar ganancia, pero los artistas van a trabajar, ganar y eso es bueno. Lo más importante es que el artista tenga su trabajo y que se exprese. Si empato o pierdo mucho no me importa. Fue un año distinto, hay que adaptarse y con estar trabajando estamos felices”, reflexionó Pardo.

Para él la ubicación geográfica de Villa Carlos Paz es una de las claves para que la plaza turística funcione, ya que va gente de todos lados, y le da lugar a visitantes de ciudades cercanas que se quedan por pocos días y aprovechan para ir ver shows.

Además de un aforo de un 50 por ciento, los protocolos obligatorios en las salas de teatro de la ciudad cordobesa incluyen el suministro de alcohol antes de ingresar, cabinas sanitizantes, barbijos y distanciamiento.

SEGUÍ LEYENDO

Maquillaje en casa, burbujas de bailarines y más unipersonales: la primera semana de la temporada teatral en Mar del Plata

Efecto coronavirus: el teatro Provincial de Mar del Plata no abrirá sus puertas durante la temporada 2021

La alternativa de Flavio Mendoza para hacer teatro durante la temporada de verano