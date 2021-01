Fátima Flórez reveló quiénes fueron las dos famosas que se enojaron con sus imitaciones

Fátima Flores contó quienes se enojaron con sus imitaciones (Video: "El run run del espectáuclo", Crónica HD)

Nadie se tomaría el trabajo de parodiar a una persona que no fuera reconocida. Y, por lo tanto, se dice que cuando algún famoso es imitado, lo tiene que agradecer como si se tratara de un homenaje. O, por lo menos, que debe tomárselo con humor. Sin embargo, la realidad es que a ninguno le gusta ver cuando un artista resalta sus latiguillos, sus tics y, sobre todo, sus defectos. Y, muchas veces, se encargan de hacerlo saber en no muy buenos términos...

Sin ir más lejos, Fátima Flórez lleva quince años imitando a las personalidades más importantes de la Argentina y el mundo. En su repertorio figuran cantantes como Valeria Lynch o Shakira, políticos como Cristina Kirchner y María Eugenia Vidal e íconos de la farándula como Susana Giménez, Silvia Süller, Iliana Calabró, Catherine Fulop y Moria Casán, entre muchos otros. Y a todos los ha interpretado siempre con mucho respeto.

No obstante, durante una entrevista que dio para El run run del espectáculo, en Crónica HD, la humorista reconoció que hubo dos famosas, puntualmente, que se enojaron con sus imitaciones. Aunque, según explicó desde Villa Carlos Paz, dónde se encuentra protagonizando Fátima es camaleónica en el Teatro Holiday, reconoció que con ambas pudo hacer las paces.

Paulina Rubio fue una de las que se enojó con Fátima (Foto: Instagram)

“Una fue hace muchos años: Paulina Rubio. Fue en un programa de Nicolás Repetto, en ElTrece. No le habían avisado a ella que iba a ir una actriz a imitarla y se sorprendió”, contó Fátima. Y luego, imitando la voz de la cantante mexicana, agregó: “Hay que pegarle con un bate a ella... Y después estuvo todo bien porque pidió disculpas”.

Fátima reconoció que fue ella quien tuvo que ir a suplicarle a la intérprete de Ni una sola palabra que la perdonara. “Yo le pedí disculpas porque, evidentemente, la producción no le había avisado. Pero yo había ido a hacer mi trabajo”, señaló.

A Mariana Nannis también le molestó su imitación (Foto: Instagram)

¿Quién fue la otra famosa que se ofendió con ella? “La otra fue Mariana Nannis. Fue hace unos años, cuando debutó Charlotte (Caniggia) en el Bailando. ¿Se acuerdan que al principio era más tímida y hablaba distinto? La imitamos y ella se puso histérica...Pero no conmigo. Estaba como muy enojada con todos”, explicó Fátima.

Y, una vez más, entró en personaje para imitar a la ex de Claudio Paul Caniggia y dijo: “Con mi hija, con Charlotte la tratan como una estúpida y hablan de cosas que yo no conozco. Como yo vivo en Marbella, yo no conozco”. Aunque, por lo visto, esta relación también terminó de manera armoniosa, ya que hace unos días Fátima estuvo como jurado invitada en el Cantando 2020 y se dio el gusto de imitar tanto a Mariana como a su hija.

En ese momento, Moria Casán le recordó a la humorista que a Nannis no le gustaba que parodiara a su hija como si fuera una tonta. Pero Charlotte se divirtió tanto con su imitación como la de su madre. “Yo la conozco, ¿entendés? Porque yo la dejo a mi hija, ¿entendés? Que es una número uno, porque tiene carisma mi hija, ¿entendés? Eso que no se compra, ¿entendés? Ni se vende. Es caviar, amore mío. Yo te quiero, Charlotte, te quiero es mi hija”, dijo Fátima en el rol de Mariana. Y la joven, tentada de la risa, le respondió: “Gracias, mamá”.

SEGUÍ LEYENDO

La palabra de Soledad Silveyra después de sufrir un ACV: “Estoy bien, ahora depende de mí”

Claudia Villafañe contó una increíble anécdota con Ricky Martin: “Vino a mi casa escondido en el baúl de un auto”

Maquillaje en casa, burbujas de bailarines y más unipersonales: la primera semana de la temporada teatral en Mar del Plata