El conmovedor video de Mica Vázquez, a días de convertirse en mamá

Son días de mucha felicidad para Mica Vázquez. Es que la ex Rebelde Way está a días de convertirse en madre por primera vez, junto a su pareja Gero Klein, a quien conoció en el cumpleaños de una amiga en común a fines de 2019. “Lo conocí muy pronto. Uno nunca sabe cuándo va a conocer a alguien...”, declaró hace unos meses a Teleshow . Poco tiempo antes se había separado de quien hoy es su ex marido, el rugbier Federico Larroca: “Lo tenía guardado porque recién nos estábamos conociendo y quería cuidar a mi ex”. En ese momento, ella protagonizaba la obra Mentiras Inteligentes junto a Fede Bal en Mar del Plata. Al parecer la relación fue cada vez avanzando más y, a las pocas semanas, él hizo las valijas y se fue a convivir con ella durante la temporada de verano. “Yo me fui a ver qué me pasaba con la distancia también. Gero se tenía que quedar trabajando, pero también tiene muchos amigos allá, entonces empezó a viajar todos los viernes cuando salía del local (tiene una pinturería) y se quedaba hasta el domingo a la noche”, contó la actriz a mediados de junio.

A principios de agosto anunció la llegada de su primer hijo. “¡A veces la vida te sorprende con otra vida! Felicidad extrema”, había publicado en su Instagram junto a dos postales abrazada a su novio. Ahora, la actriz está transitando la semana 37 de su embarazo y, para calmar la ansiedad, comparte a diario fotos del crecimiento de su pancita. En esta oportunidad, a través de sus stories publicó un conmovedor video en el que muestra los movimientos de su bebé en su panza.

Además, la ex de Fernando Gago también publicó una imagen en la que se la ve junto a sus colegas e íntimas amigas Brenda Gandini y Sabrina Garciarena. “Les dije que algún día me sumaría al team mamis jaja, las amo”, escribió en la story. Es que Brenda y Sabrina ya fueron madres junto a sus respectivas parejas, Gonzalo Heredia y Germán Paolosky.

En otra de sus publicaciones recientes, Mica también dejó al descubierto su avanzado embarazo y recibió comentarios de varios de sus famosos amigos. Flor Otero fue una de ellas, quien le escribió: “Micaaaaa que bellezaaaaaaa”. Georgina Barbarossa, con quien compartió elenco en Dulce Amor en 2012, también le dedicó un tierno mensaje: “Te y los amoooooo”. Cathy Fulop también se sumó a los saludos: “Ayyyy que liindoo, falta muy poquito”.

Hace unos meses, en diálogo con Teleshow , Mica contó algunos detalles de su pareja, a quien describió como amante del surf y de la naturaleza. Además reveló que el joven de 31 años está haciendo un profesorado de yoga y a la vez trabaja en una empresa familiar. Por otra parte, declaró que Gero “es muy emprendedor, siempre está con cosas en la cabeza”. “Yo un poco también. Supongo que nos encontramos para hacer cosas lindas. Ojalá que todo vaya bien y seamos felices”. Con el comienzo de la cuarentena apostaron a la convivencia junto a Poncho, el perro de su pareja, y a quien tratan “como a un hijo”. “Vivimos realmente como si fuésemos una pareja. Hacemos todo de a tres”, había dicho.

