Premiaron a Victoria Vannucci en los Estados Unidos por la ayuda comunitaria de sus restaurantes

En los Estados Unidos no es Victoria, es Vick. Vick Vannucci. Está radicada desde 2016 en ese país, aunque al poco tiempo de haberse instalado en Fisher Island, decidió mudarse a San Francisco, donde se recibió de chef profesional. Sin embargo su objetivo no era solo aprender a cocinar, sino montar sus propios restaurantes sustentables, para proporcionar alimentos saludables. Así nació Pachamama, que en los últimos días de diciembre de este 2020 recibió una gratificación impensada: un premio del mismísimo gobernador de California, Gavin Newsom.

El reconocimiento en esta oportunidad no fue por el cuidado a la tierra que Vannucci hace con sus recetas de alimentos orgánicos ni por el trabajo que brinda en pos de la protección a los animales, sino que fue por la ayuda humanitaria y comunitaria que hizo durante la pandemia del COVID-19 a través de sus locales gastronómicos a muchos enfermos de coronavirus, a distintas instituciones sanitarias y a colegios públicos de California.

Nathan Fletcher le entrega el reconocimiento a Victoria Vannucci

El encargado de entregarle el diploma en el que reconocen su labor en este 2020 fue Nathan Fletcher, un importante político estadounidense que representa directamente a Newsom. Allí le expresaron su agradecimiento por la desinteresada colaboración brindada en ese estado, en un año que fue difícil para todos.

La propia Vannucci fue quien compartió en las redes sociales de Pachamama (@whoispachamama) fotos del momento en el que Fletcher y su equipo le entregan el diploma en nombre de la gobernación. Este reconocimiento se suma a otros premios que ya había recibido la cadena de restaurantes como Best Menu, Best New Restaurante y Best Chef de California.

“Aquí en Pachamama estamos agradecidos a Nathan Fletcher y a la ciudad de San Diego por su continuo apoyo a los pequeños negocios en tiempos difíciles. Alabamos su arduo trabajo y toda la ayuda que nos brindan, desde el fondo de nuestros corazones. Gracias. estamos juntos y eso nos hace fuertes. Todo es amor en Pachamama”, agradeció Vannucci en sus redes sociales.

Victoria Vannucci junto a Nathan Fletcher

“Pachamama está para proporcionar alimentos saludables, hechos con amor y respeto por cada ingrediente y cuidando el viaje que los lleva de la granja a la mesa, comenzando con el suelo en el que se los cosecha”, había contado Vannucci a mediados de este año al portal estadounidense Pacific. Además, en esa oportunidad detalló que todos los platos estaban creados con ingredientes orgánicos de alimentos integrales, utilizando pocos componentes de origen animal que se obtienen de proveedores con altos estándares de seguridad y calidad alimentaria, que tratan con respeto y humanidad a los animales.

En su momento Victoria, que es madre de Indiana (7) y Napoleón (5), se mostró arrepentida por fotos en las que se la veía exhibiendo como trofeos a los animales que había cazado durante un safari por África. Las imágenes, en ese entonces, generaron un fuerte repudio, lo que la terminó sumiendo en una profunda depresión. Pero fue justamente ese episodio el que marcó un punto de inflexión en su vida.

“Cuando me vi en esas fotos, me di cuenta de que era hora de un cambio serio”, había asegurado en diálogo con el portal Mágazine Locale, de California. Allí fue que se dedicó a trabajar la tierra y a producir alimentos orgánicos. En sus restó, Vannucci utiliza ingredientes argentinos, aunque se dedica básicamente a la comida peruano-japonesa. Y lo que busca, además de darle de comer sano a sus clientes, es generar conciencia sobre cómo trata el ser humano a los animales y al planeta en general. Por eso, a los niños les entrega semillas de alimentos orgánicos, para que puedan plantarlas ellos mismos en sus casas. Y, todos los años, desde su compañía realiza donaciones para asociaciones de protección animal y de ayuda comunitaria y social, con la intención de resarcir el daño que pudo haber hecho en otro momento de su vida.

Vick, que también fue entrevistada este año por medios como Los Angeles Time y Easter, se mostró feliz con su exitosa faceta de chef y dijo sentirse “orgullosa” de la vida tranquila que tiene hoy. Y adelantó que, recientemente, fue convocada por Netflix para hacer una docu-serie en la que contará cómo es cocinar de manera profesional a partir de esta conciencia ecológica.

