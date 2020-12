El dolor de Facundo, el hijo de Carlín Calvo: “Llegó el día, luchaste hasta el final”

@facu_calvo

Facundo, el hijo mayor de Carlín Calvo se mostró dolido por la muerte de su papá y utillizó las redes sociales para despedirlo. El joven de 21 años, también actor, compartió además varias fotos de él junto con su papá en diferentes momentos de sus vidas.

“Bueno viejito llego el día. Decirte que sos la persona que más admiré en mi vida. Que más quise en mi vida. Luchaste hasta el final por nosotros y eso te lo voy a agradecer siempre”, comenzó Facundo y siguió: “Pero se que estás en un lugar mejor y descansando en paz, que te lo tenías bien merecido. Espero que siempre estés orgulloso de mi. Te amo papoto”.

Su posteo estuvo acompañado de fotos de cuando él era bebé, otras con su madre Carina Galucci y otras más actuales, una con su hermana Abril, de quince años y otra con Javier Faroni, productor teatral y uno de los mejores amigos de Carlín.

@facu_calvo

@facu_calvo

@facu_calvo

“Todos admiramos mucho a tu viejo, que triste noticia, que en paz descanse”, “Muchas fuerzas para vos y la familia Facu. Que pedazo de viejo ligaste”, “Abrazo con el alma. Hermoso y gran papá”, “Que en paz descanse y seguro que va a estar orgulloso de voz y te va a estar viendo desde un lugar mejor” y “Amo a tu viejo. Y eso que vi poco de todo lo que hizo. Siempre me transmitió algo bueno. Ya descansa en paz”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

@facu_calvo

@facu_calvo

La triste noticia de la partida del protagonista de Amigos son los amigos la anunció Javier Faroni a través de su cuenta de Twitter: “Fuiste todo lo importante en mi vida. Me enseñaste de chico a ser quien soy. Nunca pensé que este momento llegaría pero fui feliz teniéndote a mi lado amigo. Te amo con todo mi alma. Descansa en paz Caaaarlloossss”, anunció.

El actor se encontraba desde hacía unos meses en un centro de rehabilitación. “Estaba muy bien en su casa, pero no tenía la estructura necesaria en el día a día. Y todas las terapias que él hace para seguir manteniendo y tratar de recuperar. Costaba mucho moverse, entonces se prefirió esto para que esté más tranquilo, que esté mejor él y que esté menos estresado”, había contado en ese momento su amigo.

El año pasado, en una entrevista con Teleshow , Facundo recordó el segundo ACV que sufrió su el actor, cuando él era un niño: “Yo estaba en Mar del Plata con mi papá, estábamos los dos solos. Era el estreno de Taxi 2. Ese día él había estado dudando con la letra y en el ensayo no le había salido tan bien. A la noche, yo estaba entre el público cuando sale Diego Pérez al escenario y dice que un actor había tenido un imprevisto. Yo ya sabía que era mi viejo”.

En ese entonces (2010) él era apenas un nene de diez años. De inmediato salió corriendo a ver a su papá: “Me dijeron que le había bajado la presión, me sacaron de ahí y me fui a la casa de alguien del teatro. Al día siguiente me enteré de todo, mi mamá vino desde Buenos Aires, fue todo muy fuerte. A él lo pude ver recién un mes y medio o dos después”.

Al igual que su padre, Facundo se dedica a la actuación y su sueño era que su papá estuviera orgulloso de verlo en el escenario:.“Cuando supe que trabajaría en teatro fui como un nene de cinco años a contarle. En ese momento él trató de conectarse y me dijo ‘bien Facu, llegó’, sus palabras me pusieron muy feliz”.

SEGUÍ LEYENDO

Carlín Calvo y Carina Galucci: la historia de un amor leal e incondicional

La carrera de Carlín Calvo en videos