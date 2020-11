Las estrellas de Hollywood que no aceptaron ser Forrest Gump, Mujer bonita, Marty McFly y Terminator

Hay películas que icónicas, tanto por sus personajes como por quienes los interpretan. No habría un Marty McFly más apropiado que Michael J. Fox, ni un Terminator imaginable sin Arnold Schwarzenegger. Pero muchos roles que hoy asociamos directamente con ciertos actores fueron antes propuestos a otras estrellas del cine, quienes por diversas razones rechazaron el papel. Y sin quererlo -o por no estar-, contribuyeron al nacimiento de un clásico.

Mujeres bonitas: Demi Moore, Kim Basinger y Meg Ryan

Julia Roberts en "Mujer Bonita"

Las tres eran las dueñas de Hollywood allá por los 80 y principios de los 90. Cada una con su estilo, formaban parte de las primeras opciones de todos los productores que anhelaban contar con ellas para sus proyectos. Sin embargo Vivian Ward estaba destinada para una actriz con poca trayectoria en la industria: Julia Roberts, que se convirtió en la Cenicienta con la película Mujer Bonita, teniendo apenas 21 años.

Revancha: en 1990, el mismo año de "Mujer Bonita", Demi Moore protagonizó con Patrick Swayze la exitosa "Ghost" (Foto: Paramount / Getty Images)

Forrest Gump, para John Travolta

Tom Hanks en "Forrest Gump"

Cuesta mucho imaginar a otro actor en la piel del querido Forrest Gump que no sea Tom Hanks. Pero por un momento esto casi no sucede, y el rol de este joven por poco no cae en las manos de John Travolta. Hanks venía de ganar un Óscar por el recordado drama Philadelphia, donde interpretaba a un abogado que era despedido por tener SIDA. Sin embargo, rápidamente se cambió su piel de camaleón y le dio la impronta necesaria para su Gump, que lo llevó nuevamente a alzarse con una estatuilla de la Academia de Hollywood.

John Travolta (con Samuel L Jackson), en "Pulp Fiction": significó su regreso a las grandes ligas, y se dio el mismo año de "Forrest Gump", 1994

Ralph Maccio y su no a Volver al futuro

Michael J Fox, en "Volver al futuro I"

Era el chico de oro en Hollywood. El entrañable y buenazo de Daniel LaRusso en Karate Kid fue una de las primeras opciones para darle vida a Marty Mc Fly en Volver al futuro, aquel chico que viajaba al pasado e intentaba cambiar la historia de sus padres. Pero algo le hizo ruido en su cabeza: Ralph Maccio pensó que las historias de viaje en el tiempo estaban muy trilladas y dijo que no. Bienvenido Michael J. Fox entonces, quien a su vez fue el reemplazo de Eric Soltz, quien luego de varias semanas de rodaje no logró convencer a los productores.

Ralph Maccio en "Karate Kid": la filmó en 1984, un año antes del estreno de "Volver al futuro"

Jodie Foster y Michelle Pfeiffer, tentadas para Thelma y Louise

Ellas dos: Susan Sarandon y Geena Davis, en "Thelma y Louise"

Si hubo un filme que marcó los roles femeninos en la historia del cine, ese fue sin dudas Thelma y Louise. Dirigida por Ridley Scott, la película se centraba en dos mujeres que sencillamente decían basta a la vida que llevaban, comenzando un road trip que generaría un redescubrimiento personal. Cuando todavía no hablábamos de empoderamiento femenino, estas chicas lograron animarse a todo. Pero nos resulta imposible pensar en otras actrices para interpretarlas que no sean Geena Davis y Susan Sarandon. Y sin embargo, ellas no fueron las primeras opciones. En un principio Jodie Foster y Michelle Pfeiffer había sido las elegidas ,pero rechazaron la película para sumergirse en los proyectos El silencio de los inocentes y Batman vuelve, respectivamente.

Jodie Foster, en "El Silencio de los Inocentes"

Teniente Ripley, en Alien

Sigourney Weaver en la escena más emblemática de "Alien"

Para el público argentino el nombre de Sigourney Weaver era casi desconocido hasta que la vimos protagonizar Alien, el octavo pasajero. Era la década del 80 y el filme retomaba el género de ciencia ficción para posicionarse como el emblema de la mejor en su género. Peor la actriz del momento era Meryl Streep, y fue la elegida por los productores. La estrella de Kramer vs. Kramer estaba atravesando el duelo por la muerte de su esposo John Cazale (Fredo Corleone en El Padrino), y dio un paso al costado. Así fue como Weaver se convirtió en la emblemática Ellen Ripley.

Meryl Streep en "Kramer vs. Kramer", con Dustin Hoffman

Kate Winslet casi no se sube al Titanic

Kate Winslet en "Titanic"

La historia de Rose y Jack al bordo del emblemático transatlántico fue más fuerte que toda la tragedia del naufragio. Las carreras de Kate Winslet y Leo Di Caprio despegaron de tal manera que le terminaron debiendo todo a James Cameron, su director. Pero la pareja de Jack iba a ser nada más y nada menos que Gweneth Paltrow, quien rechazó el papel, dándole a Winslet el rol de su vida por el que recibió su segunda nominación al Óscar.

Cuando Schwarzenegger casi no se convierte en Terminator

Schwarzenegger, el primer Terminator

Otro clásico de los 80 que estuvo a poco de quedar en manos de otro actor. El director James Cameron y su productor Mike Medavoy tuvieron diferencias con respecto a quién interpretaría a T-800. Mientras Cameron apostaba por el campeón austríaco de fisicoculturismo Arnold Schwarzenegger, Medavoy creía que el mejor sería el por entonces jugador de fútbol americano O. J. Simpson. Por suerte, ganó Cameron.

Scarface y la lucha por quién sería Tony Montana

Al Pacino, en "Scarface"

Al Pacino venía de triunfar con su Michael Corleone en El Padrino y el director Brian Di Palma tenía en manos un proyecto que lo llevaría a la fama mundial: Scarface. La primera opción para darle vida a Tony Montana fue nada más y nada menos que Robert De Niro, otro de los grandes actores de Hollywood. Pero la contienda esta vez la ganó Al Pacino, y Montana fue para él.

SEGUÍ LEYENDO

10 documentales y películas para recordar la vida y la obra de Diego Maradona

Lorena Bobbitt anticipa su película: “Quiero seguir contando mi historia para ayudar a otras víctimas”