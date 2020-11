Carmen Barbieri se cansó de los cuestionamientos de Luisa Albinoni: “Si me busca me va a encontrar”

Carmen Barbieri le respondió a Luis Albinoni: "Si me busca me va a encontrar"





Luisa Albinoni llegó a la pista del Cantando 2020 como reemplazo de Carmen Barbieri, pero su carisma y las buenas performances la convirtieron en una participante fija. Con el paso de las galas se ha convertido como una de las grandes sorpresas del certamen. En su presentación de este lunes, la artista manifestó lo defraudada que se sintió al no recibir la invitación de la madre de Fede Bal al estreno de su obra.

“Tenía ganas de ir, pero no hubiera podido porque estaba acá, igual Carmencita me dio las explicaciones del caso. El sábado hablé con ella y tenía una voz rara”. En ese momento, opinó qué podía ser lo que escondía Barbieri: “Para mí esta chica tiene algo más. Anda en algún sainete con algún muchachito”.

Este martes, Carmen Barbieri y Mariano Zitto hicieron su presentación en la pista y fue consultada sobre la tirante relación que mantiene con su colega, a pesar de que son amigas desde hace años. “¿Cuándo se pudrió todo con Luisa Albinoni?”, quiso saber Ángel de Brito. “No se pudrió, ella me está buscando, pero fuimos amigas toda la vida”, respondió la artista.

Carmen Barbieri se cansó de los cuestionamientos de Luisa Albinoni

“No le contestaba el teléfono porque estaba ensayando con el señor Flavio Mendoza, que un día a las 2 de la tarde vino y me dijo ‘hoy debutamos’”, aclaró la capocómica. En tanto, el conductor del ciclo de LaFlia le preguntó, además, por qué no la había invitado al teatro. “No invité a mi hijo-por Fede Bal-, y tampoco invité a nadie porque quería estar bien”, agregó.

“Todavía estoy tranquila y que no me enoje, porque si me enojo, le voy a contestar y si me busca me va a encontrar”, concluyó Barbieri evitando continuar con el conflicto que al parecer inició Albinoni.

En cuanto a lo que demostró Carmen en la pista, Karina, La Princesita, observó que la participante se olvidó la letra. “Buenas noches, me gustan muchos los tres. Otra gran noche de Mariano, porque la voz fue muy parecida a la de Bisbal. Me gustó que lo haya terminado Carmen para comenzar”, sostuvo la cantante tropical en su devolución. “Me están esperando con el cuchillo en la mano. No me olvidé la letra”, se defendió Barbieri.

Recordemos que la actriz contó hace unas semanas que había comenzado una relación con un hombre llamado Sebastián. Consultada sobre cómo avanzó ese vínculo, la participante del Cantando 2020 expuso que desde que se lo nombró públicamente “se asustó” porque “todo el medio está preguntando” sobre él.

“Sebastián es totalmente soltero, no tiene que rendirle a nadie” y se incomodó porque “me dijo que lo están rastreando, que lo están buscando para saber de qué trabaja, cuánto pesa y cuánto mide”, explicó Carmen.

