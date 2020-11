Reapareció Lío Pecoraro con un video desde el Hospital de Clínicas: “He evolucionado muchísimo”

La grabación que compartió Lío Pecoraro (Video: Instagram)

Lío Pecoraro reapareció en sus redes sociales después de dos semanas de inactividad, debido a que fue internado en el Hospital de Clínicas para realizar un tratamiento contra una leucemia. A seis días del último parte médico, en el que se anunció que estaba evolucionando favorablemente y ya había dejado la sala de terapia intensiva, el periodista grabó un video para agradecerles a sus seguidores y manifestar su confianza en una pronta recuperación.

“Estoy grabando este nuevo video para decirles que estoy en proceso de tratamiento y quiero compartir este agradecimiento enorme con todos ustedes. No tengo otra palabra más que ‘gracias’ por tanto cariño, por tanto apoyo, por tanta dedicación, por tanto rezo, por tanta oración, por la cantidad de gente que me ha sorprendido y vino a donar sangre”, dijo Pecoraro al comienzo de la grabación, en la que en todo momento se lo ve con la sonrisa que lo caracteriza.

En ese sentido, aseguró que en los últimos días ha “evolucionado muchísimo” y brindó detalles sobre su recuperación: “Estoy atravesando este tratamiento que está siendo muy bien llevado adelante. Porque, además, como dije desde el comienzo: esto está decretado y ganado”. Esas últimas tres palabras las repitió tres veces, y explicó el motivo: “Para mí es muy importante cuando uno se pone una idea en la cabeza y la lleva adelante con convicción. Más el apoyo y, obviamente,el trabajo de todo el equipo médico, enfermeros, la gente de la dirección hasta la gente de limpieza del Hospital de Clínicas, que es realmente impecable”.

Pecoraro contó que el tratamiento que está realizando contra la leucemia produce caída de cabello, motivo por el que decidió raparse la cabeza: “Jamás imaginé en la vida raparme a este punto. Pero con mi compañero Fernando Piaggio (coconductor junto a él del ciclo El run run del espectáculo, por Crónica) y Edu, que está acá, mi enfermero de todas las tardes que me rapó, me parece que me quedó lindo. Por lo menos estoy recibiendo buenas críticas”.

Sobre el cierre del video, que dura casi tres minutos, el periodista aprovechó para contar que realizó esta publicación porque ya pasaron varios días desde que salió de terapia intensiva y sentía la necesidad de agradecerles a todas las personas que rezaron por él. Para finalizar, volvió a mencionar las palabras que lo acompañan en todo momento: “Decretado y ganado”.

El último parte médico sobre la salud de Lío Pecoraro

El último parte médico emitido por el Hospital de Clínicas sobre la salud de Pecoraro fue publicado el martes pasado. En el mismo se detalla que el periodista está “evolucionando acorde a lo esperado”, sin respirador y en una habitación común.

El parte concluye precisando que el hombre, de 45 años, recibe “soporte transfusional de glóbulos rojos y plaquetas” -por esta razón su gran amigo, el mencionado Piaggio, había pedido días atrás dadores de sangre-, y advierte que “continúa bajo permanente control y con buena evolución”. Es decir, las noticias son buenas; pero es necesario recurrir a la prudencia. El camino será largo.

La semana pasada, Piaggio publicó esta foto de su amigo

Minutos después de la publicación del parte, Piaggio subió una imagen del presentador televisivo, en donde se lo ve con una sonrisa mientras saca su lengua. El periodista realizó la publicación con la intención de llevar alivio a los usuarios de las redes sociales. “Lío me pide que les agradezca a todos por sus oraciones, donaciones y demostraciones de tanto amor”, escribió en su cuenta de Instagram.

