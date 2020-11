Santiago se consagró campeón de la novena temporada de El gran premio de la cocina: su descontrolado festejo

La consagración de Santiago en la novena temporada de El gran premio de la cocina (Video: El Trece)

La novena temporada de El gran premio de la cocina tuvo un final a la altura de las expectativas. El concurso gastronómico que se emite por El Trece resolvió este lunes al campeón de campeones. Y el título quedó para Santiago Albornoz del Azar, que se impuso a Julián Tiberio y se hizo acreedor al premio de $ 400 mil y a un nuevo trofeo para su colección. La final estuvo salpicada por los casos de coronavirus que se dispararon en el programa, lo que obligó a la ausencia de Juan Marconi, por lo que la conducción quedó en soledad para Carina Zampini.

Santiago, ganador de la quinta temporada, y Julián, triunfador de la cuarta, llegaron a la cita decisiva luego de una exigente y disputada semifinal. Los nervios y la complejidad dominaron el programa y recién cuando Zampini pronunció su nombre, Santiago pudo aflojar los nervios y desató una corrida loca a pleno grito, mientras el papel dorado invadía el estudio y los aplausos se mezclaban con los gritos y las lágrimas. Luego, ya un poco más calmado, Santiago pudo compartir su emoción con su madre, presente en el estudio, y con su padre y su hermano presentes pero a la distancia, vía Zoom.

Antes de dar a conocer el veredicto, la jurado Felicitas Pizarro aclaró que no había sido una decisión unánime. "Estuvimos debatiendo mucho, fue la final más difícil y ajustada, señaló la cocinera, y agregó. “Me encanta verlos emocionados como si fueran niños, pero son dos grandes cocineros que la rompen”.

La devolución del jurado en la final (Video: "El gran premio de la cocina" - El Trece)

Todavía con mucha emoción en el ambiente, cada integrante del jurado dijo lo suyo sobre la final. “Los felicito, dieron todo tienen un gran presente y un gran futuro como cocineros”, manifestó Christian Petersen. A continuación, llegó el turno de Pizarro, quien celebró la evolución de los participantes: “Hemos probado cosas deliciosas, los vimos crecer un montón y se fueron amoldando a los cambios. Lo que más me gusta ver es su predisposición para mejorar como cocineros".

Por su parte, Mauricio Asta felicitó a los participantes y tuvo palabras para cada uno de ellos. “Juli, me encanta tu cocina, los sabores complejos que cocinás y tu actitud ante ganar y perder”. “Tal cual, es un juego"; intervino Julián y el chef completó: “Es una gran enseñanza para la vida”. En relación al ganador, destacó tanto sus cualidades en la cocina como su personalidad: “Cocinás excelente, me encanta tu pasión, tus ganas de dar siempre lo mejor y tu educación y respeto con las devoluciones que a veces no son buenas”.

Los finalistas Santiago Albornoz del Azar y Julián Tiberio.

Santiago se consagró con cuatro platos con los que recorrió sus raíces y sus deseos. Primero, preparó una vieira en mousse de palta, “porque representa el lugar donde quiero llegar todo el año, que es al lado del mar”, explicó. Para el segundo paso, viajó con los recuerdos a Brasil para preparar un queso de cabra en masa. En el tercero, se inspiró en las costumbres argentinas con un ojo de bife dry aged, con gremolata y de pistachos y vegetales. Para el postre, apeló a las raíces sirio libanesas de su padre con una masa filo con ganache y frutas.

Con la consagración de Santiago, mañana comenzará una nueva temporada del ciclo, que tendrá algunos cambios por los casos de coronavirus. Zampini permanece aislada y será reemplazada por Andrea Politti en la conducción. Mientras que para ocupar el rol de Pizarro, que dio positivo embarazada de siete meses, la convocada fue su colega, Jimena Monteverde, actualmente en la cocina del programa de Mirtha Legrand bajo la conducción de Juana Viale.

