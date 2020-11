Diego Leuco deja el programa de radio de Jorge Lanata: “Es un fin de ciclo”

Diego Leuco (Foto: Instagram)

Faltan apenas siete semanas para termine el 2020 y en los medios comienzan los movimientos, pases de figuras, contratos que arrancan y otros que finalizan. Aunque debido a la pandemia, el mercado de pases está mucho más calmado que en otros años.

El viernes pasado en horas de la tarde Diego Leuco habló con Jorge Lanata y luego con las autoridades de radio Mitre para contarles que quiere terminar su participación en el programa Lanata sin filtro a fin de año.

Leuco es un pilar tan importante para el programa que en las ocasiones que el propio Lanata debió ausentarse por problemas de salud o por sus períodos de descanso, fue él la persona encargada de reemplazarlo en la conducción.

La figura de Leuco hijo es de suma trascendencia también para el grupo Clarín, ya que es uno de los conductores de Telenoche, el legendario noticiero de El Trece, y su baja del ciclo radial se hará notar.

Lanata sin filtro es uno de los programas más escuchados de radio Mitre y es líder en su horario con números que pasan los 40 puntos de audiencia, mientras que el segundo tiene 12. Desde su estreno, en el 2012, el ciclo de Lanata es un éxito constante. Además del conductor y Leuco, está integrado por Marina Calabró, Jesica Bossi, Rolando Barbano, Martín Tetaz, Santiago García, Gabriel Levinas, Flavia Pittella y Julio López. Se trata de uno de los staffs más prestigiosos de la radiología argentina.

Este año, Lanata hizo el ciclo desde su casa debido a la pandemia, ya que él es paciente de riesgo. Allí montó un estudio de radio, en donde también trabajan Bossi y López, mientras que el resto del equipo sale al aire desde los estudios de radio Mitre.

Este año, como siempre, Lanata terminará su participación a fines de noviembre y se reincorporará el primer día hábil de febrero. Tal como ha sucedido en los años anteriores cuando el creador de Página 12 se toma vacaciones, Leuco debería tomar su lugar. Pero en esta ocasión él hará el reemplazo solo hasta el 31 de diciembre, y después comenzará sus propias vacaciones y no regresará al programa.

Teleshow habló con Leuco para chequear la noticia de su partida del programa y el periodista confirmó la información. “Es verdad, el viernes hablé con Jorge y me entendió perfectamente. Luego de tantos años tengo ganas de hacer otra cosa, es un fin de ciclo. No hay ningún motivo especifico, es una etapa hermosa que termina y vendrán otras cosas ”, contó el hijo de Alfredo Leuco.

El año que viene, Jorge Lanata no podrá contar en su programa de radio con uno de sus grandes pilares

En ausencia de Lanata, Leuco es el conductor y bastonero del equipo, por eso cuando les contó a sus compañeros la decisión de dejar el programa cayó como una bomba y sorprendió a todos. Además de hablar con Lanata, se reunió también con las autoridades de la emisora y les confirmó su renuncia. En ese sentido, reveló a este medio cómo fue esa charla: "Después de hablar con Jorge, hablé con la gente de la radio, les conté mi decisión y también me entendieron. Mi contrato creo que vence a fin de diciembre de este año, así que estoy libre a partir de esa fecha. La verdad es que la radio está muy bien armada, así que no sé, si hay lugar me quedó en Mitre, sino buscaré otros rumbos . Yo estoy muy cómodo en la radio, pero para ser sincero no tengo ninguna propuesta concreta de ninguna radio”.

Leuco termina su tarea en el ciclo de Lanata el 31 de diciembre, día en el que arrancan sus vacaciones en Telenoche y en su programa de TN Ya somos grandes. A los dos ciclos de televisión regresará en febrero y a partir de ahí decidirá su futuro radial, luego de estar durante siete años en el ciclo más escuchado de la segunda mañana de la radio argentina.

