Alianzas, encuentros y discusiones alrededor de Diego: quién es quién hoy en el clan Maradona

“Terminó la operación a Diego Maradona y fue un éxito. Todo se dio tal cual estaba previsto. Diego está bien y en su habitación descansando. Duró aproximadamente una hora y 20 minutos. Se pudo evacuar el hematoma subdural crónico de manera exitosa; Diego está despierto, está muy bien”. dijo Sebastián Sanchi, jefe de prensa del Diez sobre su salud.

Con el astro futbolístico internado y en plena recuperación, volvieron a salir a la luz las diferencias dentro de su entorno. Hijos, ex mujeres y allegados se pasan responsabilidades, aunque todos afirman que lo único que quieren es ver bien al director técnico.

¿Quién es quién hoy en el clan Maradona? Alianzas, treguas, encuentros y desencuentros son un condimento habitual en el mundo del Diez, donde los protagonistas nunca están juntos ni de acuerdo y donde pareciera que siempre hay un patrón que se repite: los que están lejos, acusan por los actos del futbolista al círculo íntimo del momento.

Claudia VIllafañe, Dalma y Gianinna Maradona

Dalma: la mayor de las hermanas siempre se mantuvo firme, incondicional a Gianinna y a su mamá, Claudia Villafañe, y estuvo en varias etapas de su vida alejada de su papá, incluso él tardó en conocer a su hija Roma. Sin embargo, en los últimos días estuvo muy cerca velando por su salud. Ella, Ojeda y Jana estuvieron juntas en la clínica, lo que fue solo una tregua porque, minutos después de la intervención, ella habría tenido un altercado con la joven marplatense, a quien habría acusado de cobrar plata de Morla. En las redes sociales apuntó contra quienes están cerca de su padre, a quienes llamó “chupasangre”.

Gianinna: su postura siempre fue similar a la de Dalma, aunque un poco más conciliadora; prueba de ello es que en más de una oportunidad visitó a su medio hermano Dieguito Fernando. La menor de las hijas de Villafañe acompañó a su papá a la clínica de Olivos y también estuvo haciendo vigilia con su hermana, con Jana y con Ojeda mientras el Diez era intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, aunque tiene una postura tomada, en momentos difíciles no se muestra tan combativa.

Las hermanas siempre apuntaron contra el entorno del padre (sea Ojeda, Oliva o Morla) y en más de una ocasión dijeron que no podían comunicarse con él, insinuando que alguien le manejaba el teléfono. En los últimos meses Gianinna alertó con respecto a la salud del Diez y hasta amenazó con recurrir a la Justicia para internarlo.

Diego Junior, Diego Maradona y Jana

Jana: desde que el Diez la reconoció como hija, ella se mostró muy cerca de él. De bajo perfil, se fue amoldando a las decisiones que iba tomando Diego. La menor de las mujeres se supo mostrar cerca de Rocío Oliva cuando su padre estaba en pareja con ella, pero también con Ojeda o con Dieguito Fernando. El martes por la noche, tras la operación, tuvo una pequeña discusión con Dalma luego de haberse acercado para celebrar que su padre estaba bien y ésta lo rechazara.

Diego Junior: su historia tiene varias similitudes con la de Jana. Durante años su padre lo rechazó públicamente y recién hace cuatro el Diez lo reconoció como hijo suyo. Desde ese momento el joven italiano respetó cada decisión que su padre tomó, incluso se alejó de Ojeda y de Dieguito Fernando cuando el ex futbolista lo hizo. Nunca tuvo relación con Dalma ni con Gianinna. Desde Italia expresó su apoyo a su papá: “Tú eres fuerte, el más fuerte”.

Dieguito Fernando: dicen que los chicos no tienen que pagar por los errores de los grandes, aunque esto muchas veces no ocurre. En solo siete años el nene tuvo infinidad de encuentros y desencuentros con su padre. De sus siete cumpleaños, solo uno pudo celebrar con el Diez, en el 2019 cuando fue a vivir a México con su madre. La relación padre-hijo siempre estuvo condicionada por la voluntad de su padre de ver o no a Ojeda, cosa que jamás pasó cuando él estaba bien con Oliva. En los últimos meses hubo un reencuentro y el pequeño pudo jugar y disfrutar de su papá.

Claudia Villafañe: lo acompañó, lo perdonó, lo cuidó. Sin embargo, nada en el mundo Maradona es suficiente y desde que ella formó pareja nuevamente, Diego marcó distancia y la acusó de ladrona en infinidad de ocasiones, tanto judiciales como mediáticas. Muchas veces, por sus hijas o por el amor que se tuvieron como pareja, eligió el silencio. Hoy está lejos de Maradona, pero no por eso menos preocupada. La participante de Masterchef Celebrity vela por la salud de su ex marido apoyando a sus hijas y hasta tuvo un acercamiento con Rocío Oliva".

Claudia Villafañe, Verónica Ojeda y Rocío Oliva

Rocío Oliva: no importa cuánto tiempo pase, ella siempre va a ser “la ex del Diez”. Durante el tiempo que estuvieron juntos él se alejó de Dalma y Gianinna y también de Dieguito Fernando. Sin embargo, estuvo hablando con Claudia por la salud del DT y hasta lloró por él en cámara.

Verónica Ojeda: luego de haber sido rechazada (junto con su hijo) infinidad de veces por Maradona, hoy es una de las personas que más cerca están de él. Por lo tanto, es señalada como responsable en cierto punto por los problemas de salud del ex deportista, sobre todo porque el viernes habría sido ella quien le insistió a él para que se cambiara para ir a la cancha a celebrar su cumpleaños, aun cuando no estaba bien.

Matías Morla: abogado y amigo, sigue cerca del Diez aunque no con la misma periodicidad que antes. El argumento es que por tratarse Maradona de un paciente de riesgo, es mejor no visitarlo tan a menudo, pero su alejamiento coincide con el acercamiento de Ojeda. La semana pasada habría mantenido una fuerte discusión con Diego porque le sugirió que no fuera al partido homenaje ya que no estaba bien de salud. El día siguiente a la operación visitó la Clínica Olivos pero no pudo entrar a la habitación, ¿protocolo por el covid o decisión del paciente?

Leopoldo Luque: el médico de 39 años tiene a su cargo desde hace cuatro cuidar la salud del Diez. El neurocirujano está muy cerca de su paciente, a quien le hizo perder once kilos. Fue él quien tras verlo mal de ánimo decidió internarlo y hacerle más estudios, de los que se desprendió la necesidad de intervenirlo.

