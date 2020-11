El mensaje de Jana luego de la operación de Diego Maradona

Jana y Diego Maradona pasaron mucho tiempo juntos durante esta cuarentena

Diego Armando Maradona fue operado de un hematoma subdural este martes 3 por la noche. La lesión fue detectada por los estudios de chequeo que le practicaron en el Sanatorio Ipensa de La Plata. Luego lo trasladaron en ambulancia a la Clínica Olivos, donde Leopoldo Luque, su médico personal, estuvo al frente de la intervención.

“Duró aproximadamente una hora y 20 minutos. Se pudo evacuar el hematoma subdural crónico de manera exitosa; Diego está despierto, está muy bien”, aseguró el neurocirujano en el primer parte médico. En la clínica, lo acompañaron sus hijas Dalma, Gianinna y Jana. Trascendió que hubo una fuerte discusión entre Dalma y Jana, quienes nunca tuvieron una relación cercana. También estuvo Verónica Ojeda, la mamá de su hijo menor, Dieguito Fernando.

Este miércoles, Jana compartió una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido: “Gracias infinitas por tanto amor, por cada mensaje, por todas las personas que están para mi papá y para mí, por las que no me conocen e igualmente nos mandan toda esa buena energía que tanto necesitábamos, ojalá que la vida les multiplique todo lo bueno”.

La historia que publicó Jana luego de la operación de Diego Maradona

Lo llamativo es que estas palabras las publicó junto a un video en el que aparecía un gato en un balcón y de fondo se escucha música. Más allá de este detalle, la joven suele usar sus redes sociales para compartir fotografías del director técnico de Gimnasia de La Plata. La semana pasada, Jana aprovechó para felicitarlo por su cumpleaños número 60 y escribió un extenso mensaje muy emotivo en Instagram con una tierna foto de ambos.

“Feliz, feliz, feliz cumple pá. Un año raro, pero después de tanto tiempo, tantas circunstancias y tanta vida, voy a ser egoísta y voy a decir que es el año que más te disfruté. Te tengo cerquita para verte y convivir de verdad, esa convivencia en la que hay días que nos peleamos por boludeces y nos bardeamos fuerte, pero después volvemos a amarnos más que antes porque esa es una relación real de padre-hija, donde vos aprendés de mí y yo de vos”, señaló en la red social.

El mensaje de amor de Jana Maradona a su papá en el día de su cumpleaños

“Y aprendo tanto de vos que no llego a describir los momentos. Aprendo sobre disciplina cuando no tenés ganas y querés estar acostadito e igual te levantás a entrenar y lo das todo y te enfocás en estar bien. Aprendo sobre el amor para siempre cuando me pedís a mí y a todos que siempre mantengamos prendidas las velitas a los abuelos para que nos guíen. Aprendo sobre humildad cuando tenés el mundo amándote y cada persona te dice que fuiste, sos y serás el más grande y vos contestas con una sonrisa inmensa agradecido y devolviéndoles el halago. Y cuando más aprendo es cuando recordás de dónde venís, porque la gente cuando está arriba se olvida, y vos no, por eso sos mi ídolo”, manifestó la joven.

“Sé que para muchos sos el más grande del fútbol, y no lo dudo, pero para mí sos el mejor papá del mundo. Yo sé que no estuve presente en muchos momentos tuyos, pero si me lo hubieran permitido, vos sabés que hubiera estado como hoy y siempre desde que nos abrazamos por primera vez. Ahora entiendo un toque el complejo de Edipo porque no encuentro ser humano que sea digno de compararse con toda tu magia. Te amo con la vida, hasta el infinito y deseo que se te cumplan todos tus sueños y que recibas todo el amor y felicidad del mundo”, finalizó.





