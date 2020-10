Llega el estreno de la tercera temporada de la serie Riviera con las actuaciones de figuras argentinas

El tráiler de la tercera temporada de "Riviera", con Gabriel Corrado como protagonista

Hay una gran expectativa por los nuevos capítulos de Riviera, la serie inglesa protagonizada por Julia Stiles y Rupert Graves. El estreno mundial de la tercera temporada será este jueves 15 de octubre en Inglaterra por el Canal Sky Atlantic y en nuestro país podrá verse a través de la señal Fox Premium.

Una de la particularidades que presenta la ficción es que además de rodarse gran parte en la Argentina, participaron diversas figuras locales como Gabriel Corrado, Gianluca Zonzini, Franco Masini, Elvira Onetto, Lucila Gandolfo, Eliseo Barrionuevo, Fabio Aste y Eugenia Lencinas entre otros. De esta manera, podrán verse en los nuevos episodios las calles de San Telmo y Barracas.

En una entrevista con Teleshow , Corrado dio detalles de este trabajo que representa un enorme desafío en su carrera actoral que ya lleva 33 años: “Actué en español, en italiano, pero nunca lo había hecho en inglés”. En la trama interpreta al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Es un tipo muy poderoso que se viste muy bien”, aseguró sobre este papel.

Gabriel Corrado, Franco Masini, Lucila Gandolfo y Eliseo Barrionuevo son algunos de las figuras argentinas que aparecen en la tercera temporada de la serie

“De entrada tuve mucho miedo”, admitió el reconocido artista sobre sus primeras sensaciones cuando lo convocaron a realizar la audición. Si bien se trataba de una producción inglesa, una empresa de casting en Argentina, a cargo de Pablo Ini y Solana Ini, fue la que llamó a su representante para pedirle que hiciera una prueba.

Luego de prepararse junto a su hija, Gabriel se presentó y quedó seleccionado. “Yo soy muy perfeccionista, me gusta hacer las cosas de manera profesional y acá había que jugarse. Me costó procesarlo, pero Clara me contuvo mucho y me preparó. Ella fue clave”, destacó sobre el rol de su hija de 21 años.

Julia Stiles, protagonista de "Riviera"

“Una cosa es saber inglés para viajar o para mantener una reunión de laburo. Para actuar es otra cosa. Acá tuve que hablar inglés fluido y mucho, preparar el personaje, poder intercambiar ideas con el director, con tus compañeros”, remarcó Gabriel que, ya durante el rodaje de los ocho capítulos que se realizaron en Buenos Aires, superó los “nervios lógicos”. “Me sentía muy preparado. Además, había visto muchos discursos de políticos”, señaló.

“Mi personaje está transitando su primer período como jefe de Gobierno de la Ciudad, pero está peleando su reelección. Es maquiavélico, muy inteligente. No es un antagonista tonto. Es poderoso y eso lo hace sentirse el dueño de la ciudad. Hace y deshace a su antojo. Le miente a la gente en la cara”, describió sobre el papel que le tocó interpretar en Riviera.

Corrado interpreta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la ficción europea

“Fue una experiencia única y muy buena”, continuó Corrado, que tiene incontables horas de rodaje en distintas producciones internacionales. “Cuando uno trabaja en un proyecto nuevo es como un renacer y está bueno tener nervios. Ese miedo te remite a la primera vez. Para mí fue un renacimiento desde todo punto de vista. Lo bueno es que los miedos no me paralizaron sino que me estimularon”, manifestó.

En los nuevos capítulos, Georgina (Stiles) ha abandonado la Riviera maldita, dejando atrás toda su devastación y daño para comenzar una nueva vida. Ahora es una estrella en ascenso en la restitución de arte internacional que se ha reinventado como Georgina Ryland mientras viaja por el mundo, desde Venecia hasta la Argentina, en la búsqueda de obras de arte robadas.

