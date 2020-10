Florencia Peña se diferenció de los argentinos que se quieren ir del país: “Muchos queremos seguir apostando”

Florencia Peña

La hostilidad del actual mercado laboral y el desasosiego que genera la pandemia del coronavirus son algunos de los factores que han llevado a fortalecer el deseo de muchos a aventurarse en una experiencia nueva en el exterior. Sin ir más lejos, según la consultora Taquión Research Strategy, ocho de cada diez argentinos están pensando en irse del país.

Ante esta situación, durante un encendido discurso la semana pasada, el presidente, Alberto Fernández, les pidió a los argentinos que no se vayan de la Argentina porque “hay un país que construir, lo que falta es que todos nos pongamos de pie y hagamos el esfuerzo para construir un mejor país”. Este domingo, la actriz Florencia Peña retomó este tema de manera pública y expresó su opinión a través de su cuenta en Twitter.

“Vengo de una familia de clase media trabajadora. Como cualquier argentino, pasamos por muchas. Pero ningún lugar es perfecto. Cada sociedad tiene lo suyo. Nuestra democracia es joven comparada con otros países. Pero ahora que militan el éxodo, quiero reafirmar mi amor por Argentina ”, comenzó la actriz manifestando su punto de vista.

En ese sentido, continuó: “Decirles que cada ciudadano tiene derecho a vivir y buscar su destino donde más le guste. Pero no nos cuenten eso como única verdad. Somos muchos los que amamos este país, a pesar de las dificultades. Muchos los que la peleamos todos los días. Muchos los que queremos seguir apostando ”.

“Amo mi país, aún con todo lo que tenemos para mejorar. Y esa también es una verdad. No es la única, pero es la de un montón de gente que saber que ser argentino es una aventura cotidiana. Y la democracia se construye también entendiendo que se puede tener unidad en la diversidad ”, concluyó Peña.

La actriz y conductora suele expresar sus ideas políticas y es conocida su postura a favor del kirchnerismo. En una reciente entrevista con Teleshow , manifestó: “Yo venía de Poné a Francella y había una cosa de “¡Qué graciosa Florencia Peña!”, pero no se sabía nada de mí: qué pensaba, cuál era mi mirada sobre la vida. Y empecé a sentir que me faltaba integrarme. Entonces salí con los tapones de punta, casi como quien escupe un pedazo de carne que se le quedó atragantado acá, algo que de verdad me pasó de chica: me ahogué, casi me muero”.

“Pero por poner ese pensamiento siempre por delante, la artista empezó a ponerse muy por detrás. No me eché para atrás, pero me puse en un lugar de mayor amplitud, entendiendo que hay gente que me sigue y no piensa como yo. Yo le quiero hablar a mucha gente porque soy una actriz popular, y ponerme tan rígida en un lugar hace que deje afuera a un montón de gente que no piensa como yo. Yo no dejé de hablar; lo que hice fue no poner eso por delante, que eso no me definiera”, explicó.

Desde la significativa emigración de 2001 y 2002, la posibilidad de residir en el exterior nunca dejó de ser un pensamiento convocante para los argentinos. Antes de la expansión del coronavirus, en diciembre pasado, un sondeo realizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales (INSOD) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) arrojó que el 75 por ciento de los encuestados, en promedio de 32 años, evaluó la posibilidad de abandonar el país durante el último año.

Los motivos que comparte la mayoría de los que quieren emigrar son las crisis económicas recurrentes, la búsqueda de mejores posibilidades de desarrollo profesional, la alta presión tributaria y la inseguridad. Según los datos publicados por la ONU en 2019, antes de la pandemia, un millón de argentinos vive en el exterior, es decir, el 2,27 de la población del país. La mayoría reside en España, los Estados Unidos, Italia, Chile y Paraguay. Y en las últimas semanas comenzaron a aumentar las solicitudes de jóvenes para tramitar la ciudadanía italiana en distintas embajadas radicadas en el país.

El fin de semana pasado Infobae reveló historias de distintas familias que tomaron la decisión de irse de la Argentina. La mayoría esgrime motivos vinculados a la economía y la falta de oportunidades para progresar en un país que se repite en sus crisis. Otros hablan de la inseguridad y emigran en busca de armonía y tranquilidad para sus hijos.

