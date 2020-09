La sorpresiva confidencia de Nati Jota: “No es la primera vez que me quedo afuera de un trío”

Nati Jota (Foto: Instagram @natijota)

El último mes no ha sido el mejor para Nati Jota. Su ex, Bruno Siri, con quien estuvo dos años en pareja, se puso de novio con Ivana Nadal. La periodista no era amiga de ella, pero se conocían y tenían una buena relación. “A mí manera, yo seguía transitando la ruptura. Pero está todo bien…”, dijo la joven a Teleshow cuando trascendió la noticia.

En medio de esta complicada situación, y en un contexto económico tan delicado para todos por la pandemia del coronavirus, llegó una buena noticia para Nati: a fines de agosto se conoció que fue convocada para participar del Cantando 2020 junto a Sofi Morandi y Bruno Coccia en el ritmo “trío”. Cada pareja debía elegir a una persona para sumar a su performance, y la influencer, que para ese entonces se perfilaba como una de las grandes candidatas -y que en 2018 fue campeona del Bailando-, pensó en la periodista.

“De trío en trío”, escribió Nati Jota a modo de festejo ni bien se enteró. No hizo referencia al noviazgo de Nadal con Bruno Siri, pero muchos seguidores entendieron que la frase era una broma vinculada al romance de su ex.

Lamentablemente, este no pareciera ser el año de Nati Jota, ya que el viernes pasado se llevó a cabo una nueva gala de eliminación del Cantando y Sofi Morandi se quedó afuera del certamen tras perder en el voto telefónico frente a la debutante Mica Viciconte. Claro está, ante esta situación, la periodista se quedó sin posibilidades de participar del ciclo conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández por El Trece.

Sofi Morandi había convocado a Nati Jota para el "Cantando" pero se quedó afuera del certamen por el voto del público (Foto: Negro Luengo)

Con mucho humor, Morandi escribió en su cuenta en Twitter: “¿Alguien puede pensar en Nati Jota que cantaba con nosotros en trío? Jajaja @natijota te amo”. Ella le siguió el juego y le contestó con una sorpresiva y divertida frase: “Bueno, no va a ser la primera vez que quedo afuera de un trío”.

El comentario de Morandi y la pícara respuesta de Nati (Foto: Twitter)

Muchos de sus más de 900 mil seguidores en la red social reaccionaron ante este posteo con risas, chistes y algunos memes. Como esa imagen de Homero Simpson exclamando “¡¿por qué me persigue la desgracia?!” Un usuario le sugirió que se aleje de “los Bruno”, en referencia a su ex y a Coccia, el partenaire de Morandi en el Cantando.

“No pegaste una en esta cuarentena, Nati”, “una re bronca, yo quería escuchar cantar al trío”, “declaraciones picantes de Nati, se dice que la está llamando una tal Ivana” y “estamos hablando de canto o de baile, ¿verdad?” fueron algunos de los comentarios que recibió.

Algunos de los comentarios que recibió Nati Jota (Fotos: Twitter)

Además, la joven influencer subió una foto en la que se la ve sonriente con sus amigas, y manifestó su desazón: “De hace un rato, antes de quedarme sin batería, cuando todavía creía que iba a estar en trío en el Cantando con @sofimorandi”.

La desazón de la periodista, siempre con humor (Foto: Instagram)

El viernes se dio a conocer el voto secreto de Oscar Mediavilla en el Cantando, que condenó a cuatro famosos al duelo: además de las mencionadas Viciconte y Morandi, formaron parte de este grupo Charlotte Caniggia y Flor Torrente.

Luego de varios minutos de debate, el jurado salvó a Torrente. Luego, decidieron que Charlotte siguiera en el certamen.

De esta manera, Viciconte y Morandi se enfrentaron en el duelo telefónico. La pareja de Fabián Cubero obtuvo el 52 por ciento de los votos y se aseguró la continuidad en el programa.

SEGUÍ LEYENDO

Tras las críticas por su noviazgo con el ex de Nati Jota, Ivana Nadal subió otra foto con él y realizó su descargo: “Hicimos todo correcto”

Nati Jota se suma al “Cantando 2020” para el ritmo de tres, en medio del escándalo con su ex e Ivana Nadal: “De trío en trío”

La inesperada respuesta de Nati Jota cuando le preguntaron por los mensajes espirituales de Ivana Nadal