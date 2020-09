La inesperada respuesta de Nati Jota cuando le preguntaron por los mensajes espirituales de Ivana Nadal

Nati Jota opinó sobre el cambio espiritual de Ivana Nadal (Video: "El show de los Escandalones", América)

El debut de El show de los Escandalones, por América, sirvió de marco ideal para que Rodrigo Lussich pudiera descubrir si Nati Jota seguía mirando las redes sociales de Ivana Nadal, la nueva novia de su ex, Bruno Siri. No bien la modelo blanqueó su romance con el rugbier subiendo fotos de ambos en su cuenta Instagram, la influencer dejó de seguirla asegurando que no estaba preparada para ver esas imágenes. Sin embargo, frente a una pregunta del conductor, dejó en claro que la curiosidad pudo más que sus deseos de resguardarse.

Luego de que presentaran un informe sobre la nueva faceta mística de Nadal -en algún momento hasta se llegó a insinuar que había sido cooptada por una secta-, Lussich apuntó directamente a Nati Jota, panelista de su programa junto con Sheila González y Anamá Ferreira. Y, visiblemente nerviosa, con su respuesta la influencer dejó en claro que sigue stalkeando a la actual de su ex.

“Para terminar con las postales del COVID, la pastora Ivana Nadal. Pocas veces tiene un programa la característica de que una de sus panelistas esté emputecida con una persona que está en el mundo del espectáculo”, dijo Lussich, mientras Jota indicaba que no con las manos mientras miraba a cámara.

Luego, el conductor continuó con su presentación hablándole directamente a la influencer. “Nati: el tal Bruno Siri, al que vos lo agarraste bastante chacabuco, lo mejoraste y después te lo agarró la otra". Y le preguntó: "¿Qué decís de Ivana? ¿Guardás rencor?”

Ivana y Nati cuando eran compañeras de eventos

En ese momento, Nati Jota se apuró a contestar que “no”. Pero Lussich, en tono irónico, le recordó que necesitaba “un título para los portales”. “Me siento presionada, Rodri. No te quiero fallar. Yo no tengo contacto con ellos, no me hablo. Y no miro lo que suben tampoco”, le respondió entonces la influencer, negando estar al tanto de la crisis que la pareja habría sufrido la semana pasada.

Sin embargo, luego de un pequeño paneo por los monólogos espirituales de Nadal, Lussich volvió a la carga. “Escuchame una cosa, Nati, vos que la conociste, que fueron amigas: ¿Siempre fue de decir tantas boludeces? ¿O ahora que parece que la captó una secta?”

Fue entonces cuando la joven influencer, un tanto incómoda, se tomó unos instantes para hacer referencia al respecto. En ese sentido, terminó reconociendo que seguía hurgando en las redes sociales de Nadal. “Ella siempre fue muy buena onda, yo lo dije desde el comienzo. Creo que esta ‘espiritualidad’ la adoptó en este último tiempo, durante la cuarentena. Pero yo a veces la escucho porque la verdad que me levanto de orto. Entonces la escucho como para que capaz me la suba un poquito... Trato de creerle. Me gusta lo que dice”, confesó la panelista.

De esta manera, y sin proponérselo, Nati le terminó poniendo un toque de pimienta a la renovada noche del sábado del canal de Palermo. La programación siguió con Santo sábado, con la conducción de Guillermo El Pelado López y Soledad Fandiño y cuatro invitados: Sol Pérez, Benito Fernández, Gabriel Olivieri y Grego Rossello. Y luego continuó con el estreno de Confesiones, secretos y canciones, con la conducción de Julieta Prandi, y Lali Espósito como primera entrevistada.

