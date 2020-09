Mora Furtado fue embestida por un vehículo mientras andaba en bicicleta: buscan a la mujer que la chocó

Mora Furtado habló del accidente (Confrontados-El Nueve)

A raíz del confinamiento, a medida que se fueron habilitando ciertas actividades, muchos comenzaron a hacer actividad física al aire libre. La necesidad de despejarse, de tomar aire y cambiar el paisaje, hace que aumenten las ganas de salir de casa. Sin ir más lejos, cuando se habilitó la salida de los runners en Ciudad de Buenos Aires, se vivieron jornadas de mucha zozobra por la cantidad de personas transitando sin distanciamiento social. Por otro lado, la apertura de los gimnasios en casi todas las provincias también atrajeron una cantidad de participantes.

El mundo de la farándula no está ajeno a estos cambios y, en los últimos días, quien vivió un episodio que le trajo aparejado un gran susto fue la conductora Mora Furtado. Uno de sus hobbies es andar en bicicleta y, después de mucho tiempo sin hacerlo, retomó la actividad. Se preparó para la ocasión y salió a recorrer la ciudad. Sin embargo, cuando ya estaba volviendo, a tan solo un par de cuadras de su casa, fue embestida por un auto. En la esquina de Libertador y Ortega y Gasset, ella estaba cruzando, aprovechando que el semáforo estaba en rojo, pero cuando se puso en verde un vehículo puso primera y arrancó, cuando ella todavía estaba cruzando de una vereda a la otra.

Según contaron en Confrontados, el programa que conduce Marina Calabró por El Nueve, se trató de un golpe fuerte, que le causó doble fractura de muñeca, fractura de un dedo, una fisura en una costilla y unos cuantos raspones, sobre todo en sus rodillas. Según la periodista, la conductora que la chocó se bajó, miró cómo estaba, se volvió a subir a su auto y se fue. Comentó que ante el shock que le generó el golpe, ni siquiera alcanzó a pedirle los datos a la señora que la atropelló. En ese momento, solo pedía que la llevaran a su casa.

Además, Carlos Monti agregó que el hecho ocurrió el 4 de septiembre pasadas las 7 de la tarde y que recién se conoce ahora porque vivió días de mucha desazón y dolor. “Aún no puede quitarse de la cabeza el accidente. Lo recuerda todo el tiempo y se angustia mucho por cómo ocurrió”. El impacto fue tal, pese a que la persona que manejaba el auto recién estaba arrancando el vehículo, que la hizo volar por el aire. El impacto contra el asfalto le provocó las heridas relatadas. Al principio no sintió mucho dolor, pero cuando se le fue el susto, bajó la adrenalina y visitó un sanatorio, se encontró con la gravedad del caso.

Teniendo en cuenta que quien provocó el accidente abandonó el lugar antes de que llegue el personal policial, más allá de constatar que estaba bien de salud, su abogado quiere saber más sobre el episodio. En sintonía con el Gobierno de la Ciudad, luego del pedido pertinente están llevando adelante una pesquisa, rastreando la información que les puede llegar a brindar las cámaras de seguridad de la zona. Desde su lado, quieren chequear si la conductora esperó a tener paso o si movió el vehículo antes de tiempo. Puntualmente, quieren saber si estaba en amarillo y no tomó las precauciones necesarias.

Mucho más tranquila, ya en su casa, descansando, Mora mandó un video al programa para llevar tranquilidad. “No quería salir al aire, pero bueno, me arreglé un poco con mi mano izquierda, porque la derecha, que es la que uso, la tengo así (levantó el brazo y mostró la férula en su muñera y dos dedos entablillados). Te cuento que mis rodillas ya están un poco mejor, mi costilla, que me cocieron por adentro, va mejorando de apoco. Igual me queda tiempo todavía, tengo por lo menos para cinco semanas más de rehabilitación”.

